Điểm tin công nghệ 5/5: Apple tiếp tục đàm phán với OpenAI về Generative AI

Việt Nam được cho là một “điểm đen” về an ninh mạng do số cuộc lừa đảo, số tiền bị lừa đảo là rất lớn. Theo thống kê, gần 16 tỷ USD của người Việt Nam bị lừa đảo qua mạng trong tổng số 53 tỷ USD toàn cầu.

Thượng tá - TS Đào Trung Hiếu thuộc Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) cho biết hiện nay tội phạm công nghệ cao đã chuyển sang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lừa đảo. Hình thức lừa đảo là đối tượng sẽ truy cập vào trang mạng xã hội của người dùng, thông qua AI, sử dụng thuật toán ghép các hình ảnh lại thành video. Sau khi “hack” (đánh cắp) được tài khoản (account) của người dùng thì sẽ dùng cuộc gọi có hình ảnh (video call) để tạo sự tin tưởng, qua đó lừa đảo.

Thượng tá Hiếu lưu ý, khi hình thức nhắn tin lừa đảo không còn hiệu quả, các đối tượng đã sử dụng AI để lừa đảo bằng video call. Hiện nay, chúng ta đang bước vào thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin, Việt Nam được cho là một “điểm đen” về an ninh mạng do số cuộc lừa đảo, số tiền bị lừa đảo là rất lớn. Theo một thống kê thì gần 16 tỷ USD do người Việt Nam bị lừa đảo qua mạng trong tổng số 53 tỷ USD toàn cầu.

- 3 tính năng AI mới trên iPhone vừa bị rò rỉ

Dự kiến Apple sẽ bổ sung các tính năng AI mới trên iPhone thông qua bản cập nhật iOS 18.

Bản cập nhật iOS 18 đầu tiên sẽ được giới thiệu tại sự kiện dành cho các nhà phát triển - WWDC 2024 vào tháng 6 tới, nơi Apple giới thiệu và trình diễn các tính năng AI mới, dự kiến sẽ khiến nhiều người kinh ngạc.

Báo cáo mới nhất đề cập đến các tính năng AI mới bao gồm text summarization (tóm tắt văn bản), document analysis (phân tích tài liệu) và AI-enhanced search options (tùy chọn tìm kiếm nâng cao bằng AI). Tất cả các tính năng AI này sẽ chạy hoàn toàn trên iPhone, thay vì thông qua đám mây như các công cụ AI khác hiện nay, điều này sẽ giúp đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.

Theo AppleInsider, Apple cũng đang lên kế hoạch cho những thay đổi quan trọng đối với Safari, công cụ tìm kiếm Spotlight, Messages (tin nhắn) và Calendar (lịch).

Khi mức độ phổ biến của phần mềm generative AI tiếp tục tăng lên, việc Apple áp dụng Large Language Models (LLM - mô hình ngôn ngữ lớn) để cải thiện các ứng dụng mặc định hiện có là điều hợp lý, vốn được triển khai rộng rãi trên hàng tỉ thiết bị trên toàn thế giới.