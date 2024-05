Chuyên gia lên tiếng về việc tiêm vaccine AstraZeneca có thể gây đông máu

Tại Việt Nam, đã có hàng chục triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca được tiêm chủng tại Việt Nam nhưng chỉ mới ghi nhận một vài trường hợp có phản ứng phụ liên quan đến huyết khối sau tiêm. Tỉ lệ khá thấp. Vấn đề huyết khối đã ghi nhận cơ bản chỉ xảy ra trong vòng 28 ngày sau khi tiêm vaccine. Việt Nam đã dừng triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 khá lâu. Hiện vẫn chưa có khuyến cáo những người tiêm vaccine có nguy cơ huyết khối cao hơn so với những người không tiêm.

Vaccine Astrazeneca do trường Đại học Oxford của Anh nghiên cứu và phát triển từ tháng 4.2020 với các thử nghiệm lâm sàng tại Anh, Brazil, Nam Phi trên người tình nguyện khỏe mạnh và sau đó mở rộng trên nhân viên y tế là những người có nguy cơ phơi nhiễm với CoV trên 18 tuổi.

Vaccine Astrazeneca sử dụng vector virus (hay còn gọi là virus trung gian) để tạo ra miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2.

Khác với vaccine của Pfizer hay Moderna, đây là những phân tử nhờ công nghệ nano mà có khả năng mang trực tiếp mRNA mã hóa cho protein gai của SARS-CoV-2. Khi vào cơ thể sẽ kích thích tạo protein gai từ đó tạo đáp ứng miễn dịch. Tuy nhiên, mRNA dễ biến tính, do đó cần được bảo quản nhiệt độ âm -20 độ C trong khi vaccine của Astrazeneca có thể bảo quản 2-8 độ C.