Giả mạo website để cài mã độc, phát hiện nguyên nhân hàng loạt smartkey tê liệt

Khi gặp hiện tượng nghi ngờ can nhiễu , người dân có thể phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng 0862.92.92.92 của Cục Tần số vô tuyến điện, hay thông báo cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực trên cả nước, hoặc các sở Thông tin và Truyền thông ở địa phương để kịp thời giải quyết.

Sinh viên Việt Nam dẫn đầu vòng sơ khảo cuộc thi ATTT quốc tế

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa chia sẻ thông tin về kết quả tranh tài của các đội sinh viên Việt Nam tại vòng sơ khảo cuộc thi an toàn thông tin quốc tế “HackTheon Sejong”, diễn ra ngày 27/4 theo hình thức trực tuyến, do thành phố tự trị đặc biệt Sejong, Hàn Quốc tổ chức.

Các thành viên đội 0range của Học viện Kỹ thuật Mật mã vừa đạt được vị trí dẫn đầu bảng 'Cơ bản' cuộc thi an toàn thông tin ‘HackTheon Sejong’. Ảnh: Minh Tuấn

Theo danh sách 40 đội sinh viên vượt qua vòng sơ khảo, giành quyền dự thi chung kết vào ngày 19/6 tới tại Hàn Quốc được Ban tổ chức công bố ngày 30/4 trên trang web chính thức của cuộc thi, Việt Nam có 14 đội, gồm 9 đội bảng ‘Cơ bản’ và 5 đội bảng ‘Nâng cao’.

Ở bảng ‘Cơ bản’, vị trí nhất bảng đã thuộc về đội 0range gồm 4 thành viên Phùng Văn Tài, Nguyễn Danh Kiệt, Lê Xuân Sơn và Phan Văn Hoàng Việt, đều là những sinh viên đang theo học ngành An toàn thông tin tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

Với bảng ‘Nâng cao’, đội Ripe Rice đến từ Học viện Kỹ thuật mật mã về đích ở vị trí thứ 6, xếp ngay phía sau là đội WeebPwn cũng đến từ Việt Nam (thứ 7) và UET.SilverWolf (thứ 9).