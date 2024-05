Tập đoàn Thuận An khiến loạt quan chức bị bắt: 2 năm trúng thầu 18.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp khiến loạt quan chức 'ngã ngựa'

Chiều 4/5, tại buổi họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin diễn biến mới vụ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Cụ thể, với vụ án này đến nay Bộ Công an đã khởi tố tạm giam 8 bị can và bị can mới nhất là ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thủ tục tố tụng được tiến hành vào ngày 1/5.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án án này. Trong đó, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thuận An và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Thuận An, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 22/4, ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Ảnh: Hoàng Hà.

Tập đoàn Thuận An tiền thân là CTCP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2004 với vốn điều lệ khiêm tốn 3,9 tỷ đồng.

Thuận An Group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản.