Hàng trăm nghìn thuê bao di động sẽ đổ về Điện Biên

Nhận định sẽ có sự chuyển dịch thuê bao di động lên Điện Biên, VNPT đã nâng cao chất lượng mạng lưới, bổ sung trạm phát sóng di động. Cụ thể, nhà mạng này triển khai thêm 11 trạm dã chiến (remote sector), 1 xe lưu động và nâng cấp tần số F2 cho 34 trạm di động để đảm bảo phục vụ gấp 10 lần so với lưu lượng thuê bao di động ngày thường.

Song song đó, VNPT đã thực hiện các giải pháp an toàn bảo mật cho thiết bị hạ tầng thuộc mạng lưới, đảm bảo cơ sở hạ tầng tốt nhất trong dịp kỷ niệm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các phương tiện, vật tư dự phòng và nguồn nhân lực cũng đã được bố trí đầy đủ, sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu thông tin đột xuất.

Nhà mạng này đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn an ninh thông tin, sẵn sàng phối hợp đáp ứng yêu cầu an của các cơ quan quản lý nhà nước. VNPT còn phối hợp triển khai hạ tầng để thực hiện 15 phiên truyền hình trực tiếp cho các đài truyền hình VTV, VTC.