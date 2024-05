Nước mát miễn phí giúp người dân TPHCM giải nhiệt giữa nắng nóng gay gắt

Suốt 1 tháng qua, nhiệt độ tại TPHCM luôn ở ngưỡng từ 35 độ C trở lên, đỉnh điểm có ngày lên hơn 40 độ C, nắng nóng gay gắt. Những bình nước miễn phí đặt trên nhiều tuyến đường trong thành phố giúp người đi đường giải nhiệt kịp thời, đặc biệt ý nghĩa với người lao động tự do làm việc thường xuyên ngoài trời.

Những bình nước miễn phí đặt tại nơi công cộng và các điểm tập trung đông người qua lại như trên vỉa hè, công viên, khu vực chợ, trạm xe buýt... Người dân có thể dễ dàng ghé vào, dừng nghỉ để lấy nước, giữ cơ thể luôn mát mẻ trong ngày nắng nóng.

Trà đá và nước lọc đá là hai đồ uống phổ biến nhất tại các điểm cấp nước miễn phí.