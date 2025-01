Giá vàng hôm nay 15/1/2025: Vàng SJC, nhẫn trơn giảm nửa triệu, sắp tăng lại?

Giá vàng hôm nay 15/1/2025 trên thị trường quốc tế có tín hiệu tăng trở lại do đồng USD hạ nhiệt. Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn mất nửa triệu nhưng vẫn trụ được trên ngưỡng 86 triệu và có thể sẽ lấy lại đà tăng. Trong tuần tới, ông Donald Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ (ngày 20/1). Nhiều người dự báo các chính sách bảo hộ của ông Trump có thể đẩy lạm phát tăng trở lại. Đây là yếu tố có lợi cho vàng. Trên thế giới, tới 20h tối 14/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.668 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.677 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 14/1 cao hơn khoảng 29,3% (605 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 82,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/1. Vàng thế giới tăng trở lại sau khi giảm mạnh trong 2 phiên trước đó, từ đỉnh cao 1 tháng, ở mức 2.700 USD/ounce sụt về ngưỡng 2.655 USD/ounce. Lực cầu bắt đáy cùng với đồng USD hạ nhiệt đã giúp giá vàng hồi phục. Giá vàng miếng SJC trụ vững trên ngưỡng 86 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH Trước đó, đồng USD lên đỉnh cao 2 năm, với chỉ số DXY vọt ngưỡng 110 điểm. Tới tối 14/1, DXY xuống còn 109,6 điểm. Đồng bạc xanh vọt lên đỉnh 2 năm hôm 11/1 trong bối cảnh Mỹ công bố báo cáo việc làm sôi động. Giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp tục thận trọng trong cắt giảm lãi suất năm nay. Vàng tăng còn do Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) thấp hơn so với kỳ vọng. Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 14/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 84,4-86,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng với phiên liền trước. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,6-86,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84,4-86,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng chiều bán ra so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn tròn trơn thấp hơn một chút so với giá vàng miếng SJC. Dự báo giá vàng Nhiều dự báo cho rằng, dư địa DXY tăng trong năm 2025 không còn nhiều. Fed vẫn đang trong chu kỳ hạ lãi suất, qua đó gây áp lực lên đồng USD. Cho dù Fed có trì hoãn, chu kỳ hạ lãi suất vẫn tiếp tục diễn ra và nếu có đảo chiều ít nhất phải đến năm 2026. Hơn thế, nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump có thể khiến thâm hụt ngân sách tiếp tục nới rộng, dẫn đến sự suy yếu của đồng USD. Năm 2024, đồng bạc xanh tăng rất mạnh, áp đảo hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác. Năm 2025, nhiều khả năng thế giới sẽ chứng kiến sự hồi phục của nhiều đồng tiền. Xu hướng giảm dự trữ đồng USD và tăng nắm giữ các loại tài sản khác cũng sẽ gây áp lực lên USD. Bản thân ông Trump luôn bảo vệ vị thế của đồng USD nhưng cũng không thích đồng tiền quá mạnh, vốn thường gây khó khăn cho xuất khẩu của Mỹ. Ông Trump cho rằng, lãi suất tại Mỹ hiện ở mức quá cao và cần được cắt giảm mạnh. Những nhiễu động xoay quanh “Trump 2.0” có thể còn kéo giá vàng đi lên. Hiện, giới đầu tư chờ báo cáo lạm phát, số liệu thất nghiệp và doanh số bán lẻ Mỹ, sẽ được công bố tuần này. Nếu các chỉ số tích cực, Fed sẽ trì hoãn hạ lãi suất và đây là yếu tố tiêu cực đối với vàng. Ngược lại, vàng có thể bứt tăng và chinh phục lại ngưỡng 2.700 USD/ounce. Chỉ số giá tiêu dùng CPI cho tháng 12 dự kiến sẽ được công bố vào tối thứ 4 (giờ Việt Nam), được dự báo ở mức tăng 2,9% so với cùng kỳ, cao hơn mức 2,7% hồi tháng 11. CPI lõi ước tăng 3,3% theo năm, không thay đổi so với tháng trước.