Giá vàng hôm nay 19/1/2025: Vàng miếng SJC rời mốc 87 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 19/1/2025, thị trường thế giới chốt tuần trên mốc 2.700 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC rời mốc 87 triệu đồng/lượng Kết phiên 18/1, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 84,9-86,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm trước. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 84,6-86,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán ra so với kết phiên hôm trước. Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 84,6-86,2 triệu đồng/lượng, hạ 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và rẻ hơn 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm trước. Giá vàng giao ngay trên thế giới chốt tuần ở mức 2.702 USD/ounce. Giá vàng tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.748 USD/ounce. Lạm phát dai dẳng và bất ổn kinh tế gia tăng, trong khi nợ chính phủ tiếp tục tăng, đang giúp đẩy giá vàng lên mức kháng cự quan trọng trên 2.700 USD/ounce. Động lực tăng giá đang tăng lên ngay cả khi đồng USD vẫn neo ở mức cao. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 109,41 điểm. Theo ông Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành tại Allegiance Gold, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cao hơn dự kiến, báo hiệu sự suy yếu nhất định trên thị trường lao động. Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho biết, lạm phát có khả năng sẽ tiếp tục giảm và cho phép ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất sớm hơn và nhanh hơn dự kiến. Ông dự đoán có 3 hoặc 4 lần giảm lãi suất, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, trong năm nay tùy thuộc vào diễn biến của lạm phát. Fed sẽ có cuộc họp chính sách vào ngày 28-29/1. Ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25-4,5%. Các nhà phân tích cho rằng vàng có thể phải đối mặt với những thách thức vào tuần tới sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Trump sẽ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ hai vào ngày 20/1. Tổng thống Donald Trump được đánh giá là sẽ có những thay đổi lớn trong chính sách đối nội và đối ngoại, tác động sâu rộng tới các quốc gia và khu vực trên toàn cầu trong những năm tới. Năm 2025 được dự đoán đầy biến động với thị trường tài chính toàn cầu. Từ Trung Quốc đến châu Âu, từ Canada đến Mexico, thị trường thế giới đang chờ đợi những tác động không nhỏ từ cam kết tăng thuế quan của ông Donald Trump. Dự báo giá vàng Ông Michael Langford, Giám đốc đầu tư tại Scorpion Minerals, cho biết, những bất ổn gia tăng từ chính quyền mới và các chính sách đang khiến vàng trở thành kênh giao dịch hấp dẫn trong ngắn hạn. Theo Ross Norman, CEO của Metals Daily, giá vàng có thể đạt mức 3.200 USD/ounce trong năm nay. Chuyên gia này cho rằng, USD và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng có thể chỉ giúp kiềm chế tốc độ tăng giá vàng. Giá vàng có thể tăng tốc trở lại khi “phanh tay” được nhả ra. Nguyên nhân giá vàng tăng do hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và các hoạt động phái sinh OTC ở châu Á. Norman dự đoán giá vàng giao ngay trung bình là 2.888 USD/ounce vào năm 2025, với mức cao nhất là 3.175 USD/ounce và mức thấp nhất là 2.630 USD/ounce.