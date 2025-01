Điểm tin Kinh doanh 17/1: Giá vàng: Vàng miếng SJC vọt lên ngưỡng 87 triệu đồng/lượng

Chứng khoán Maybank: VN-Index có thể đạt 1.500 điểm năm 2025; Chủ tịch CB quay lại làm Phó Tổng giám đốc Vietcombank - Giá vàng: Vàng miếng SJC vọt lên ngưỡng 87 triệu đồng/lượng Giá vàng thế giới hôm 16/1 tăng mạnh do đồng USD tiếp tục giảm giá sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến, giao dịch 2.696,2 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt đi lên. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 87 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 86,5 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch sáng 16/1, giá vàng trong nước đảo chiều tăng lên theo giá vàng thế giới. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 16/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 85-87 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 84,8 triệu đồng/lượng, bán ra 86,5 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so kết phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 85 triệu đồng/lượng và bán ra 87 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều (mua vào và bán ra) so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so mức kết phiên hôm 15/1, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 85-86,5 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 85,2 triệu đồng/lượng và bán ra mức 87 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước. Tính đến 11 giờ ngày 16/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 18,4 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.696,2 USD/ounce. Kim loại màu vàng nối dài đà phục hồi vào giữa tuần nhờ được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Chỉ số US Dollar Index giảm 0,2%, khiến vàng thỏi trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm cũng giảm. Đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm sau khi báo cáo công bố trong ngày cho thấy lạm phát cơ bản của Mỹ thấp hơn dự kiến. Điều đó đã làm giảm bớt áp lực lạm phát và dấy lên kỳ vọng rằng chu kỳ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể vẫn chưa kết thúc. Hiện thị trường kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất 40 điểm cơ bản vào cuối năm, so với mức khoảng 31 điểm trước khi có dữ liệu lạm phát. Các chuyên gia dự báo, giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2025 trong bối cảnh bất ổn xung quanh nền kinh tế Mỹ và lạm phát có khả năng tăng khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tiến hành các kế hoạch gia hạn và mở rộng chương trình cắt giảm thuế cũng như hỗ trợ lĩnh vực sản xuất. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, nhà môi giới hàng hóa và phân tích thị trường Gary Wagner nhận định rằng, sự bất ổn địa chính trị, chẳng hạn như căng thẳng ở Ukraina và xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, là yếu tố tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong năm nay. - Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Đảm bảo khả năng phục hồi cho nông dân và cây trồng thông qua bảo hiểm nông nghiệp Mặc dù có vai trò quan trọng, bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa được áp dụng phổ biến tại Việt Nam, mà nguyên nhân chính là do sự thiếu nhận thức và hiểu biết về loại hình bảo hiểm này. Nhiều nông dân còn khá xa lạ với khái niệm bảo hiểm, chưa nắm rõ những lợi ích tiềm năng của bảo hiểm và các lựa chọn phù hợp. Thách thức này càng nghiêm trọng hơn bởi một số sản phẩm bảo hiểm khá phức tạp, khó hiểu nếu không có sự hướng dẫn hoặc giáo dục cần thiết. Bên cạnh đó, các sản phẩm bảo hiểm truyền thống thường được cho là khá đắt đối với nông dân sản xuất quy mô nhỏ, nhóm chiếm phần lớn lực lượng lao động nông nghiệp tại Việt Nam. Với nguồn tài chính hạn chế và thu nhập không ổn định, nhiều nông dân gặp khó khăn trong việc dành ngân sách cho bảo hiểm, khiến họ trở nên mong manh trước những rủi ro không lường trước. Công nghệ bảo hiểm (Insurtech) đang mở ra một kỷ nguyên mới cho bảo hiểm nông nghiệp, mang đến những giải pháp sáng tạo để vượt qua các rào cản truyền thống. Nhờ vào công nghệ như AI, dữ liệu lớn và nền tảng di động, Insurtech đang kết nối bảo hiểm đến những khu vực xa xôi, giúp nông dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm hiệu quả và phù hợp. Các ứng dụng và nền tảng di động thân thiện với người dùng đã đơn giản hóa quy trình, từ việc lựa chọn chương trình bảo hiểm, mua bảo hiểm đến yêu cầu bồi thường. Nhờ đó, ngay cả những nông dân với trình độ học vấn hay kỹ năng công nghệ hạn chế cũng có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm thiết yếu. Nhiều giải pháp Insurtech, như bảo hiểm chỉ số thời tiết, được thiết kế riêng nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của nông dân. Đặc biệt, các rào cản về chi phí đã được giải quyết nhờ việc thiết kế sản phẩm dựa trên dữ liệu, bao gồm các tùy chọn bảo hiểm vi mô có giá cả phải chăng, mang lại khả năng bảo vệ tài chính quan trọng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Năm 2022, Igloo đã ra mắt Bảo hiểm chỉ số thời tiết tại Việt Nam, sử dụng công nghệ blockchain để tự động hóa yêu cầu bồi thường qua hợp đồng thông minh, bảo vệ nông dân và mọi loại cây trồng trước phân bố lượng mưa không đều. Với dữ liệu lượng mưa được thu thập từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam (VNMHA), sản phẩm bảo hiểm tham số này chi trả bồi thường dựa trên các giá trị định trước về tổn thất liên quan đến thời tiết. Phương pháp này loại bỏ nhu cầu xác minh yêu cầu bồi thường từng trường hợp, giảm chi phí giao dịch và giúp nông dân nhận được bồi thường nhanh chóng hơn. - Chủ tịch CB quay lại làm Phó Tổng giám đốc Vietcombank Sau 10 năm rời Vietcombank để hỗ trợ hoạt động tái cơ cấu CB, ông Nguyễn Văn Tuân đã quay trở lại ghế Phó Tổng giám đốc Vietcombank. Ngày 16/1, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – Mã chứng khoán: VCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuân, Chủ tịch Hội đồng Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietcombank từ ngày 16/1/2025 với thời hạn 5 năm. Ông Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1969) có trình độ học vấn đại học Ngoại ngữ Hà Nội; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Chương trình liên kết giữa Đại học Tự do Bruxells (Bỉ) với Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông công tác tại Vietcombank từ năm 1993, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau. Từ năm 2007 đến 2015, ông giữ chức Phó Tổng giám đốc Vietcombank. Năm 2015, khi CB được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng và chuyển giao mô hình hoạt động, ông Tuân được điều động sang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên của ngân hàng này sau nhiều sai phạm. Cùng với ông Tuân, một số cán bộ khác của Vietcombank cũng được cắt cử sang quản lý, điều hành CB Ngày 17/10/2024, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định chuyển giao bắt buộc CB cho Vietcombank theo Phương án được Chính phủ phê duyệt. Như vậy, sau 10 năm rời Vietcombank để ổn định tình hình hoạt động CB, ông Tuân chính thức quay trở lại ghế Phó Tổng Giám đốc Vietcombank. - Zalopay trở thành phương thức thanh toán trên App Store và các dịch vụ của Apple tại Việt Nam Zalopay nay đã có thể được sử dụng như một phương thức thanh toán cho các dịch vụ Apple tại Việt Nam. Khách hàng có thể sử dụng tài khoản Zalopay để thanh toán cho mọi giao dịch trên App Store, Apple Music, Apple TV, iTunes Store, iCloud và nhiều dịch vụ khác. Việc tích hợp Zalopay làm phương thức thanh toán cho các Tài khoản Apple mang đến cho khách hàng lựa chọn thanh toán mới mà không cần sử dụng thẻ tín dụng. Người dùng Apple có thể dễ dàng thanh toán cho các ứng dụng hoặc dịch vụ yêu thích của mình chỉ với một lần chạm bằng Zalopay trên tất cả các thiết bị Apple. Khách hàng có thể quản lý thông tin thanh toán của mình trong mục Tài khoản Apple trên iPhone, iPad hoặc Mac. Bà Lê Lan Chi - Tổng Giám đốc Zalopay, chia sẻ: “Zalopay rất vinh dự mang đến trải nghiệm thanh toán an toàn và liền mạch cho khách hàng khi mua ứng dụng và trò chơi trên App Store, hoặc các dịch vụ Apple tại Việt Nam. Với tỷ lệ người dùng iOS chiếm một phần đáng kể trong số lượng khách hàng thường xuyên của Zalopay, chúng tôi rất vui mừng khi nâng cao khả năng tiếp cận của họ đến với các dịch vụ đa dạng của Apple”. - Chứng khoán Maybank: VN-Index có thể đạt 1.500 điểm năm 2025 Theo đánh giá mới đây của Bộ phận Nghiên cứu phân tích của Chứng khoán Maybank, Chính phủ có thể biến các thách thức đang xuất hiện đối với nền kinh tế toàn cầu thành cơ hội để đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng cũng như thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của đất nước từ năm 2025 trở đi. Dựa trên các điều kiện hiện tại, Chứng khoán Maybank dự báo chỉ số VN-Index có thể đạt 1.500 điểm, tương ứng với P/E 12,8x. Bộ phận nghiên cứu nhận định tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường sẽ cải thiện lên 17,1%/năm trong năm 2025 từ mức 16,9%/năm trong năm 2024 nhờ tăng trưởng đồng đều giữa các ngành. Bên cạnh đó, định giá thị trường đang ở mức hấp dẫn do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các thách thức tiềm tàng dưới thời ông Donald Trump. Chứng khoán Maybank cho rằng thanh khoản thị trường trong năm 2025 sẽ cải thiện 40% so với cùng kỳ nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm mới nổi trong đợt đánh giá tháng 9/2025 của FTSE, mở đường cho nâng hạng tiếp theo của MSCI. Về triển vọng các nhóm ngành, Chứng khoán Maybank nâng quan điểm từ “Trung lập” lên “Tích cực” đối với ngành bất động sản dân cư, năng lượng, khu công nghiệp và logistics hàng hải. Đồng thời, duy trì quan điểm “Tích cực” cho các ngành ngân hàng, bán lẻ và công nghệ thông tin, và quan điểm “Trung lập” cho ngành đồ uống, thép và hóa chất.