Giá vàng hôm nay 18/1/2025: Nhẫn trơn và vàng SJC tăng cao, thế giới lao dốc

Giá vàng hôm nay 18/1/2025 quay đầu giảm tiếp tại Mỹ do các nhà đầu tư chốt lời nhưng giá vẫn trên 2.700 USD/ounce. Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, vàng miếng SJC trên 87 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn kết phiên là 86,7 triệu đồng. Chốt phiên 17/1, giá vàng miếng tại SJC và Doji đóng cửa ở mức 85,3-87,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm trước. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 85-86,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán ra so với kết phiên hôm trước. Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 85,2-86,7 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm trước. Giá vàng hôm nay trên thế giới giao dịch lúc 21h (ngày 17/1, giờ VN) ở mức 2.704 USD/ounce, giảm 0,38% so với đầu phiên. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.735 USD/ounce. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 109,19 điểm. Giá dầu thô tương lai Nymex tăng nhẹ và đang giao dịch quanh mức 78,75 USD một thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện ở mức 4,584%. Giá vàng thế giới giảm vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ do các nhà đầu tư chốt lời. Giá vàng gần đây tăng mạnh, đạt mức cao nhất 4 tuần trong bối cảnh số liệu bán lẻ đáng thất vọng và sự suy yếu của đồng USD. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, doanh số bán lẻ tháng 12 tăng 0,4%, thấp hơn mức tăng dự kiến là 0,5% và thấp hơn mức 0,8% đã điều chỉnh của tháng 11. Chỉ số giá tiêu dùng lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 3,2% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vàng miếng trong nước trên 87 triệu đồng/lượng. Ảnh: Chí Hiếu Giới đầu tư theo dõi dữ liệu quan trọng nhằm cung cấp thông tin chi tiết về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tại cuộc họp chính sách vào tháng trước, các quan chức Fed đưa ra quan điểm rằng tăng trưởng chậm hơn và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn có thể là kết quả tức thời của các chính sách thương mại và các chính sách khác dự kiến. Mặc dù lạm phát đã chậm lại nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% hàng năm của Fed. Các nhà quan sát nhận định gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28-29/1. Goldman Sachs dự đoán Fed sẽ hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, vào tháng 6 và tháng 12. Một thông tin đáng chú ý khác là Tổng thống Donald Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20/1. Các nhà đầu tư lo lắng chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump bùng nổ chiến tranh thương mại. Những chính sách này cũng có thể làm phức tạp thêm lộ trình điều chỉnh lãi suất của ngân hàng trung ương. Đây có thể là tin tức tích cực, khiến cho nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao, nhiều nhà đầu tư tìm tới vàng. Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ cho rằng, nhà đầu tư đang chuẩn bị cho những diễn biến mới khi ông Trump nhậm chức và thực hiện những chính sách kinh tế mới trong thời gian tới. Dự báo giá vàng Theo Juan Carlos Artigas, trưởng phòng nghiên cứu toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), vàng sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025, mặc dù tốc độ chậm lại so với năm 2024. Ông cho rằng, bản chất kép của vàng vừa là tài sản đầu tư vừa là hàng tiêu dùng. Vàng là một biện pháp phòng ngừa rất hiệu quả. Các nhà đầu tư đã đổ xô vào kim loại quý trong bối cảnh thị trường biến động và rủi ro địa chính trị gia tăng. Ngoài ra, nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở châu Á, đã thúc đẩy thị trường. Nhà kinh tế trưởng Ming Ming cho biết, giá vàng tương lai dự kiến dao động từ 3.000-3.250 USD/ounce trong cả năm.