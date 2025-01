Giá vàng hôm nay 16/1/2025 lầm lũi tăng, SJC và nhẫn trơn sắp chạm 87 triệu

Giá vàng hôm nay 16/1/2025 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng và được dự báo sẽ lên 3.000 USD/ounce trong năm nay. Trong nước, giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn hướng tới 87 triệu đồng/lượng. Tới 20h tối 15/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.685 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.694 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 15/1 cao hơn khoảng 30,2% (622 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 83,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 15/1. Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng và được dự báo sẽ lên 3.000 USD/ounce trong năm nay. Trong nước, giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn hướng tới 87 triệu đồng/lượng và ngưỡng 90 triệu cũng không còn xa. Giá vàng hướng tới 87 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH Vàng thế giới tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu sau dữ liệu sản xuất PPI không được như kỳ vọng và dữ liệu mới cho thấy lạm phát Mỹ đang trên đà giảm, qua đó làm tăng hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất. Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 15/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 84,6-86,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng so với phiên liền trước. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,5-86,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84,8-86,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên liền trước. Dự báo giá vàng Mặc dù vàng dậm chân tại chỗ, không thể vượt qua mức 2.700 USD/ounce trong hơn một tháng qua, nhưng các chuyên gia cho rằng sẽ không thiếu các chất xúc tác giúp vàng tăng giá trong năm 2025. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Chris Mancini - Giám đốc quản lý danh mục đầu tư của Gabelli Gold Fund, cho biết chất xúc tác chính là sự bất ổn kinh tế Mỹ đang diễn ra và tác động của nó lên giá tiêu dùng. Theo Chris Mancini, vàng sẽ tăng giá vì bất ổn xung quanh nền kinh tế Mỹ và lạm phát có khả năng tăng. Theo đó, lạm phát tại Mỹ được kỳ vọng sẽ gia tăng khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tiến hành các kế hoạch gia hạn và mở rộng chương trình cắt giảm thuế cũng như hỗ trợ lĩnh vực sản xuất. Mancini nhận định một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể làm chậm nền kinh tế Mỹ và làm suy yếu thị trường lao động nước này. Ông không loại trừ khả năng kinh tế Mỹ suy thoái. Chris Mancini lưu ý, các nhà đầu tư phải theo dõi thị trường lao động Mỹ. Sự suy giảm của thị trường này khiến Fed cắt giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao. Tình trạng đình lạm sẽ thúc đẩy giá vàng đi lên. Chuyên gia của Gabelli Gold Fund cho rằng, sự gia tăng bất ổn kinh tế tại Mỹ sẽ đẩy giá vàng lên 3.000 USD/ounce.