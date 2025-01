Điểm tin Kinh doanh 18/1: Giá vàng: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC tiếp đà tăng theo giá thế giới

Giao dịch giằng co, thanh khoản “phá đáy”; Giá Bitcoin tăng lên 100.000 USD - Giá vàng: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC tiếp đà tăng theo giá thế giới Giá vàng thế giới hôm 17/1 tăng vọt lên trên mốc 2.700 USD/ounce khi nhu cầu trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư gia tăng trong bối cảnh dữ liệu kinh tế gây áp lực lên đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD giảm giá. Trong nước, giá vàng miếng SJC tiếp đà tăng, giao dịch ở mức 87,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 86,7 triệu đồng/lượng. Sáng 17/1, tại thị trường trong nước, giá vàng tăng cùng chiều với diễn biến giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 87,3 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 30 phút sáng 17/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 85,3-87,3 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 85 triệu đồng/lượng, bán ra 86,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so chốt phiên hôm 16/1. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 85,3 triệu đồng/lượng và bán ra 87,3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 85,3-86,8 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 85,2 triệu đồng/lượng và bán ra mức 87 triệu đồng/lượng, không thay đổi so kết phiên hôm trước. Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 17/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 15,5 USD so kết phiên trước đó lên mức 2.712,4 USD/ounce. Giá vàng thế giới sáng 17/1 tiếp đà tăng, neo ở mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua sau khi dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ tiếp tục gây thêm áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và làm đồng USD giảm giá. Lợi suất trái phiếu kho bạc bất ngờ giảm sau thời gian tăng liên tiếp, giao dịch gần mức thấp nhất trong 1 tuần sau dữ liệu về doanh số bán lẻ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và giá nhập khẩu. Cụ thể, theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng lên mức điều chỉnh theo mùa là 217.000, cao hơn mức dự báo 210.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 11/1. Các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ thị trường việc làm vì nếu thị trường việc làm suy yếu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ buộc phải cắt giảm lãi suất, bất chấp dữ liệu lạm phát. Trước đó, báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng cho thấy, lạm phát giảm nhẹ đã làm tăng kỳ vọng vào việc FED sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong năm nay. Thị trường hiện kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất 37 điểm cơ bản vào cuối năm, so mức khoảng 31 điểm trước khi có dữ liệu lạm phát. Chuyên gia phân tích thị trường Han Tan của Exinity Group nhận định, miễn là những người tham gia thị trường giữ vững kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất vào năm 2025, vàng sẽ tìm thấy chính mình trong một môi trường có nhiều yếu tố hỗ trợ. Sáng 17/1, Chỉ số USD-Index giảm xuống 108,91 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4,607%; chứng khoán Mỹ giảm điểm sau 3 phiên tăng liên tiếp; giá dầu trượt khỏi đỉnh 6 tháng, giao dịch ở mức 81,53 USD/thùng đối với dầu Brent và 78,22 USD/thùng với dầu WTI. - 100 tấn cherry Chile tươi vào Co.opmart, Co.opXtra đón Tết Việt Từ ngày 14/1 đến 28/01/2025, hệ thống các điểm bán của Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food và Finelife trên toàn quốc tổ chức lễ hội cherry nhập khẩu chính ngạch từ nước Cộng hòa Chile. Theo đó, 100 tấn cherry Chile được kinh doanh với giá 199.000 đ/1 kg; mức giá này thấp hơn từ 20 – 30% so với thị trường và được thực hiện hiện độc quyền tại hệ thống cho đến hết chương trình. Sản phẩm được đóng gói đẹp mắt, với nhiều trọng lượng cho khách hàng lựa chọn: từ 300 gr đến 2.5kg, 5kg; siêu thị còn linh động trưng bày để khách hàng chủ động lựa chọn trái cherry theo ý muốn. Để lên quầy kệ Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, trước khi đến tay người tiêu dùng, cherry Chile đã trải qua những bước kiểm tra chất lượng chặt chẽ: từ hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng hàng hóa, các hồ sơ chứng minh xuất xứ cùng kiểm soát chất lượng tại kho trung tâm phân phối, tại từng điểm bán. Sức mua của cherry Chile rất cao ngay trong đầu ra mắt, thống kê đã có hơn 20 tấn được tiêu thụ ra thị trường. Ông Võ Trần Ngọc – Giám đốc kinh doanh Saigon Co.op chia sẻ “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các cơ quan tham tán thương mại các nước tại Việt Nam, làm cầu nối giao thương nhằm tìm kiếm nguồn hàng chất lượng, đồng thời qua đó tìm kiếm đối tác xuất khẩu hàng Việt Nam ra nước ngoài, giúp quảng bá và tìm cơ hội đưa hàng Việt ra các thị trường thế giới. Lễ hội cherry Chile hôm nay là một trong những hoạt động của kế hoạch này. Sau sự kiện hôm nay, Saigon Co.op cũng sẽ có buổi làm việc chi tiết với phía Chile để xúc tiến việc tiếp tục tổ chức các hoạt động giới thiệu các sản phẩm của hai nước đến người tiêu dùng dùng Chile và Việt Nam”. - Giao dịch giằng co, thanh khoản “phá đáy” Càng gần đến thời điểm nghĩ Tết Nguyên đán tâm lý nhà đầu tư càng chùng xuống. Sáng nay thanh khoản HoSE lại rơi xuống ngưỡng thấp kỷ lục mới với 2.945,6 tỷ đồng, thấp hơn mức đáy phiên sáng ngày 9/1 vừa qua với 2.949 tỷ đồng. Với mức thanh khoản kém như vậy, các dao động giá cũng không có độ tin cậy cao... Càng gần đến thời điểm nghĩ Tết Nguyên đán tâm lý nhà đầu tư càng chùng xuống. Sáng nay thanh khoản HoSE lại rơi xuống ngưỡng thấp kỷ lục mới với 2.945,6 tỷ đồng, thấp hơn mức đáy phiên sáng ngày 9/1 vừa qua với 2.949 tỷ đồng. Với mức thanh khoản kém như vậy, các dao động giá cũng không có độ tin cậy cao. Phần lớn thời gian của phiên sáng 17/1 VN-Index luẩn quẩn trong vùng đỏ nhưng biên độ giảm giá cổ phiếu lẫn chỉ số đều không mạnh. Lúc yếu nhất chỉ số cũng chỉ giảm 2,7 điểm, độ rộng tại đáy cũng giằng co với 112 mã tăng/157 mã giảm. Chốt phiên sáng VN-Index tăng nhẹ 0,42 điểm và có 180 mã tăng/158 mã giảm. Biên độ giá cả chiều tăng lẫn chiều giảm đều kém. Lợi thế lớn đang thuộc về các cổ phiếu thanh khoản thấp. HPX, YEG, TYA, TMT kịch trần với giao dịch lẻ tẻ vài tỷ tới hơn chục tỷ đồng. Nhóm tăng giá trên 2% thì thanh khoản tốt nhất là VTP cũng chỉ đạt chưa tới 53 tỷ, còn lại cũng chỉ vài chục tỷ đồng. BDB, BFC, HDC, PVD giao dịch sôi động hơn cả. Dù vậy về tổng thể nhóm tăng giá vẫn đang trội hơn nhóm giảm giá. Độ rộng đã đảo chiều nghiên về phía xanh, trong đó 62 mã tăng hơn 1% và chiếm 24,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Phía giảm chỉ có 40 mã giảm hơn 1%, đại đa số thanh khoản rất thấp. Tính chung nhóm giảm mạnh này chỉ chiếm khoảng 2,1% thanh khoản sàn. CNG giảm 4,17% khớp 21,7 tỷ và SAB giảm 1,11% với 16,4 tỷ là đáng kể nhất. Như vậy đại đa số cổ phiếu sáng 17/1 chỉ dao động rất hẹp. Thanh khoản chung sụt giảm xuống ngưỡng thấp kỷ lục mới cho thấy biến động giá có độ tin cậy thấp khi nhiều cổ phiếu có thể xuất hiện thay đổi giá thất thường chỉ với các lệnh giao dịch nhỏ. Tình trạng thanh khoản xuống thấp cũng không có gì đặc biệt trong giai đoạn cận Tết, nhưng hiện tại là mức đáng chú ý. Thị trường hiện tại không có động lực gì rõ ràng để dòng tiền chú ý. Hầu hết các phản ứng về thông tin nếu có sẽ xuất hiện trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam nghỉ Tết. Vì vậy rủi ro về thông tin là đáng cân nhắc. Một biểu hiện dễ thấy là giao dịch ở nhóm cổ phiếu blue-chips rất yếu. Tổng giá trị khớp lệnh rổ VN30 sáng nay chỉ đạt 1.014 tỷ đồng. Làm một so sánh nhỏ cũng thấy sự chênh lệch: Chỉ riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 ngày hôm qua đã khớp hơn 2.100 tỷ đồng. FPT đang là cổ phiếu duy nhất trên toàn thị trường đạt giá trị khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng. Giao dịch quá nhỏ ở rổ VN30 xác nhận các dòng tiền lớn cũng đang dừng vận động. Biến động giá ở nhóm này cũng phập phù như toàn thị trường, nên VN-Index trồi sụt trong biên độ hẹp. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,07% với 7 mã tăng/17 mã giảm, nhưng trừ SAB giảm 1,11% còn lại không đáng kể. Phía tăng trừ BVH tăng 1,56%, GVR tăng 1,23% còn lại cũng không có gì đáng chú ý. Hầu hết các cổ phiếu blue-chips, vốn là cột trụ của thị trường, đều giao dịch trong tình trạng ảm đạm. Chỉ số VN30, đại diện cho nhóm cổ phiếu này, chốt phiên sáng với mức giảm nhẹ, phản ánh sự giằng co và thiếu quyết đoán. Với tình hình dòng tiền lớn đứng ngoài cuộc chơi, những biến động nhỏ trong giao dịch của các cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, và công nghệ cũng không đủ sức làm thay đổi cục diện. Nhà đầu tư nước ngoài cũng đã giảm đáng kể cường độ giao dịch sáng 17/1 nhưng vẫn bán ra nhiều hơn. Mức ròng trên sàn HoSE khoảng -376,4 tỷ đồng với các mã bị bán nổi bật là FPT -52,6 tỷ, HPG -48,8 tỷ, STB -28,7 tỷ, VHM -25,7 tỷ, CTG -23,6 tỷ. Phía mua không có cổ phiếu được mua ròng tới 10 tỷ đồng. - Giá Bitcoin tăng lên 100.000 USD Những số liệu tích cực của lạm phát và việc buổi lễ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump diễn ra ngày 20/1 tới đây đã kích thích đà hưng phấn của Bitcoin. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, sau khi thủng mốc 90.000 USD vào ngày 13/1, giá Bitcoin liên tục phục hồi và đã trở lại ngưỡng 100.000 USD trong ngày 17/1. Tính riêng 7 ngày qua, thị giá Bitcoin đã tăng 8%, qua đó đưa vốn hóa thị trường tiến lên mốc 2.000 tỷ USD. Không chỉ Bitcoin, nhiều đồng tiền mã hóa khác cũng hồi phục mạnh mẽ sau đợt rung lắc vừa rồi. Thậm chí, một số đồng tiền số hàng đầu như XRP ghi nhận mức tăng 44% trong 7 ngày và trở thành đồng tiền mã hóa có quy mô vốn hóa lớn thứ 3 thế giới. Theo Bloomberg, đà tăng trở lại của Bitcoin có sự đóng góp đáng kể từ các số liệu lạm phát của Mỹ. Đây là cơ sở để các nhà đầu tư củng cố kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 7 tới đây. Bên cạnh đó, việc buổi lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang đến gần cũng tạo niềm tin cho nhà đầu tư về các chính sách cởi mở với ngành công nghiệp tiền mã hóa. Song, các nhà đầu cơ cũng đang cân nhắc những rủi ro từ chính sách thuế quan và nhập cư của Tổng thống Trump. - Lợi nhuận TPBank năm 2024 tăng 36% TPBank đạt lợi nhuận trước thuế gần 7.600 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 36% so với năm trước. Trong đó, các khoản thu ngoài lãi, chủ yếu từ dịch vụ, tăng hơn 47%. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, TPB) vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2024, với sự tăng trưởng theo định hướng phát triển bền vững. Năm 2024, ngân hàng này đạt lợi nhuận trước thuế gần 7.600 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2023 và vượt kế hoạch. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì trên 17%. Tại thời điểm kết thúc năm, tổng tài sản ngân hàng vượt 418.000 tỷ đồng, tăng 17%, với vốn điều lệ tăng lên 26.420 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của TPBank tính đến tháng 11/2024 đạt 14%, cao hơn yêu cầu tối thiểu của Basel III (10,5%), cho thấy ngân hàng sẵn sàng đối mặt với rủi ro và duy trì ổn định tài chính lâu dài. Một sự thay đổi trong cấu trúc lợi nhuận của TPBank là giảm sự phụ thuộc vào tín dụng, chuyển sang mô hình kinh doanh đa dịch vụ. Sự chuyển dịch giúp các khoản thu ngoài lãi của TPBank tăng mạnh. Thu nhập hoạt động của nhà băng này năm 2024 đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 11%, trong đó thu nhập từ dịch vụ tăng tới 47,5%, đạt hơn 3.360 tỷ đồng. Thu dịch vụ tăng cao, theo TPBank, đến từ việc phát triển các dịch vụ số hóa, từ cho vay, bảo hiểm đến thanh toán, đóng góp lớn vào doanh thu phí. Đến cuối năm 2024, dư nợ tín dụng của ngân hàng này, bao gồm cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp, đạt 261.500 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước và cũng cao hơn trung bình của ngành ngân hàng. Danh mục cấp tín dụng trải rộng nhiều lĩnh vực, như xây dựng, viễn thông, năng lượng, dược phẩm, xuất nhập khẩu.