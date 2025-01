Vải thiều Úc gần 6 triệu đồng/hộp, dâu tây Nhật 7 triệu đồng/kg vẫn 'cháy' hàng

Vải thiều Úc có giá 6 triệu đồng/hộp, dâu tây ‘công chúa’ nhập khẩu từ Nhật Bản gần 7 triệu đồng/kg vẫn 'cháy' hàng. Trong khi đó, cherry Chile bán tại TPHCM có giá rẻ chưa từng có, nhiều người nghi ngờ hàng Trung Quốc. Cherry Chile giá rẻ bất ngờ, nghi ngờ hàng Trung Quốc Hơn chục ngày nay, thị trường TPHCM tràn lan cherry nhập khẩu với giá rẻ chưa từng có khiến nhiều người vừa mua vừa nghi ngờ đây là hàng Trung Quốc. PV Người Lao Động khảo sát nhiều điểm bán cherry và nhận thấy nhiều nơi đang rao bán cherry có giá "rẻ nhất lịch sử". Khách hàng có thể mua được giá lẻ chỉ 150.000 đồng/kg với đầy đủ bao bì ghi xuất xứ Chile. Lý giải về việc giá cherry Chile rẻ hơn mọi năm, đại diện Farmer Market cho hay hiện hàng về nhiều, sức mua yếu nên các nhà cung cấp phải giảm giá sâu để đẩy hàng. Đại diện một nhà nhập khẩu trái cây lớn khẳng định đang là mùa cherry của các nước thuộc Nam bán cầu là New Zealand, Úc, Chile. Trung Quốc cũng trồng cherry nhưng số lượng không nhiều và thu hoạch vào mùa hè, cùng mùa với cherry Mỹ, Canada. Dâu tây ‘công chúa’ gần 7 triệu đồng/kg vẫn đắt khách Dâu tây đang vào mùa thu hoạch và được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng, siêu thị. Theo Báo Tiền Phong, hiện trên thị trường, dâu tây Mộc Châu, Sơn La đang được bán với giá bình quân khoảng 200.000-800.000 đồng/kg, tùy thuộc vào độ lớn và chất lượng của quả dâu. Những quả dâu size 20-24 đang được một số cửa hàng bán với giá gần 700.000 đồng/kg. Tuy nhiên, trong dịp cận Tết Ất Tỵ, nhu cầu biếu tặng những sản vật cao cấp, sang trọng tăng cao. Nhiều người đã chịu chi 6-7 triệu đồng để mua 1kg dâu tây “công chúa” nhập khẩu từ Nhật Bản làm quà biếu. Dù đắt hơn rất nhiều so với các loại dâu hiện có trong nước nhưng mặt hàng này vẫn được khá nhiều người mua, thậm chí có nơi còn báo “cháy hàng” liên tục. Xuất hiện tại chợ Tết, vải thiều Úc gần 6 triệu đồng/hộp Việt Nam là quốc gia nổi tiếng trên thế giới về trồng và xuất khẩu vải thiều. Tại thị trường Việt Nam, vải thiều là loại quả có giá bình dân. Nhưng vải thiều tươi ở nước ta chỉ có vào mùa hè, còn những mùa khác trong năm đều là hàng nhập khẩu với giá bán vô cùng đắt đỏ. Các cửa hàng đang rao bán vải Úc, hay còn gọi là vải rồng Úc, với giá phổ biến từ 1-1,2 triệu đồng/kg. Mức giá này đã đưa vải thiều Úc vào danh sách những loại trái cây đắt đỏ nhất tại thị trường Việt dịp Tết Ất Tỵ. Hiện một hộp vải thiều mua làm quà biếu Tết trọng lượng 5kg có giá 5-6 triệu đồng. Nhưng mặt hàng này vẫn khá đắt khách. 1kg vải thiều nhập khẩu có giá từ 1-1,2 triệu đồng. Ảnh: NVCC Nho sữa bị phát hiện có chất độc hại ở Thái, hàng vẫn đổ về chợ Việt giá siêu rẻ Vài năm lại đây, nho sữa - loại nho cao cấp được dân buôn gọi là “hàng quý tộc” - đổ bộ thị trường Việt, bày bán la liệt khắp các phố, chợ dân sinh, chợ online với giá ngày càng rẻ. Đáng chú ý, cách đây không lâu loại nho sữa xuất xứ Trung Quốc này ở Thái Lan bị phát hiện có nhiều chất độc hại. Sau khi nho sữa Trung Quốc dính vào lùm xùm có chất độc hại, nhiều người tiêu dùng Việt tỏ ra e ngại với loại trái cây này. Các chủ cửa hàng cũng thừa nhận, nho sữa có phần ế ẩm hơn trước dù đã đính kèm “giấy kiểm dịch thực vật”. Song, những ngày cận kề Tết Ất Tỵ, nho sữa vẫn đổ bộ chợ Việt, được rao bán tràn ngập trên các chợ online lớn nhỏ với mức giá siêu rẻ. “Hôm nay về lô nho Vip, cuống còn tươi, quả to xanh bóng, giòn tan và ngọt thơm nhẹ mùi sữa, nhưng giá chỉ 100.000 đồng/rành. Mua lẻ theo chùm giá 40.000 đồng/kg”, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyết - bán nho sữa ở Hà Đông (Hà Nội) nói và cho hay, đây là lô nho nhập về bán với giá rẻ nhất từ trước đến nay. Đào, quất Tết bị chê kém sắc, một mặt hàng 'khá lạ' bỗng đắt khách Do ảnh hưởng của thiên tai kéo dài, mẫu mã đào, quất năm nay bị người mua đánh giá không đẹp. Sức mua cũng thấp hơn hẳn mọi năm khiến tiểu thương lo nơm nớp. Trong khi đó, một mặt hàng khác lại khả quan hơn. Một tiểu thương bán đào tại chợ Lạc Long Quân cho hay, ông nhập một ít cành hồng về "bán chơi", không ngờ loại hàng này lại đắt khách. "Loại cây này có vẻ lạ hơn một chút, dễ cắm, không cần chăm. Giá cho một cành lớn chỉ 300.000-800.000 đồng, rẻ hơn nhiều so với đào cảnh nên được khách chọn lựa", ông nói. Giá thịt lợn vọt lên đỉnh, hàng lậu đổ về chợ Việt, cảnh báo lợn ăn ‘chất cấm’ Giá thịt lợn hơi tăng vọt, chạm đỉnh của năm 2024 khi Tết Ất Tỵ cận kề. Trên thị trường, giá lợn hơi xuất chuồng vào đà tăng từ giữa tháng 12/2024 đến nay. Hiện, tại các địa phương, mặt hàng này đã tăng lên ngưỡng 66.000-70.000 đồng/kg. Điều này kéo theo giá thịt lợn móc hàm tại các đầu mối tăng 10.000-20.000 đồng/kg tùy loại so với nửa tháng trước. Trong khi đó, giá mặt hàng này ở nước láng giềng Campuchia lại thấp nên hàng lậu, lợn ăn ‘chất cấm’, lợn nhiễm dịch tràn về chợ Việt. Giá gạo ở Tiền Giang giảm sâu Những ngày gần đây, nhiều người dân tìm đến các nhà máy xay xát, chế biến lúa gạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để mua gạo về dự trữ, bởi gạo đang rớt giá sâu. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong vào ngày 17/1, dọc theo đường tỉnh 868 (thị xã Cai Lậy), nhiều nhà máy xay xát bày gạo ra bên lề đường và treo bảng giảm giá. Gạo thường bán với giá 600.000 đồng/bao, gạo thơm 750.000 đồng/bao loại 50 kg. Mức giá này giảm khoảng 200.000 đồng mỗi bao so với cách đây hơn một tuần. Ông Lưu Văn Phi - Giám đốc Sở Công Thương Tiền Giang - cho biết, trong những ngày qua, giá lúa giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với trước đây. Nguyên nhân chính là thị trường xuất khẩu lúa gạo đang gặp khó khăn. Sau một thời gian ngừng xuất khẩu lúa gạo thì hiện Ấn Độ đã mở cửa và tung ra thị trường một lượng lúa gạo rất lớn.