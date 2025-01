Nhận định chứng khoán 20/1: Thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh

Thị trường chứng khoán có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh khi chỉ số VN-Index tăng về vùng kháng cự 1.250 – 1.255 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 20/1. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy rủi ro ngắn hạn giảm dần. Thị trường chứng khoán trong nước sẽ tiếp tục có các phiên phục hồi Sau tuần giảm điểm khá đột biến, VN-Index trong tuần qua 13-17/1 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.220 điểm, sau đó có 3 phiên cuối tuần phục hồi tốt với thanh khoản cải thiện dần, tích cực. Kết tuần giao dịch 13-17/1, VN-Index tăng 1,51% lên mức 1.249,11 điểm. Diễn biến khá tích cực khi nhiều mã, nhóm mã tăng giá tốt, vượt vùng giá đỉnh tuần trước. VN30 cũng tăng 1,57% lên mức 1.313,48 điểm, vượt lên lại vùng kháng cự mạnh, tâm lý quan trọng quanh 1.305 điểm, tương ứng giá trung bình 200 phiên. Độ rộng thị trường phục hồi khá tích cực, nổi bật ở nhóm logistic, công nghệ- viễn thông khi nhiều mã vẫn vượt đỉnh với thanh khoản đột biến. Phục hồi tích cực với lực cầu giá lên, dòng tiền cải thiện ở nhiều nhóm mã như đầu tư công; xây dựng, vật liệu xây dựng; dầu khí, bất động sản khu công nghiệp... Trong khi khá kém tích cực ở nhóm ngân hàng, nhiều mã trong VN30 dưới áp lực bán ròng của khối ngoại. Khối ngoại tiếp tục bán ròng đột biến trên HOSE với giá trị -4.686,8 tỷ đồng trong tuần này. Kết tuần giao dịch 13-17/1, VN-Index tăng 1,51% lên mức 1.249,11 điểm Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) cho rằng, thị trường chứng khoán trong nước sẽ tiếp tục có các phiên phục hồi trong thời gian tới, tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng khi diễn biến rung lắc vẫn là xu hướng chủ đạo do thị trường đang trong giai đoạn chờ đợi các thông tin trong ngày nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào đầu tuần này. Sự bất ổn của các yếu tố vĩ mô và kỳ vọng về áp lực lạm phát đối với các chính sách của TT. Trump sau khi nhậm chức đã phản ánh vào biến động của các thị trường thời gian vừa qua, do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc tiếp tục giải ngân từng phần với các cổ phiếu lớn có nền tảng cơ bản và triển vọng kinh doanh tích cực, sẵn sàng lượng tiền mặt để thiết lập vị thế chắc chắn khi thanh khoản thị trường đang cạn kiệt và định giá rất hấp dẫn. “Chúng tôi đánh giá cao TTCK Việt Nam trong trung và dài hạn với nhiều điều kiện hỗ trợ như triển vọng nâng hạng thị trường và tiềm năng tăng trưởng tốt của nội tại nền kinh tế, đồng thời về dài hạn, DXY giảm vẫn sẽ là xu hướng tất yếu trong môi trường nới lỏng chính sách tiền tệ, dòng vốn vẫn sẽ dần quay trở lại thị trường đầu tư mới nổi và có tiềm năng tăng trưởng cao như Việt Nam”, chuyên gia của ASEANSC nhận định. Thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh khi chỉ số VN-Index tăng về vùng kháng cự 1.250 – 1.255 điểm Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT kỳ vọng xu hướng phục hồi có thể duy trì trong tuần giao dịch cuối năm Giáp Thìn nhờ lực đẩy từ mùa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 đã đến. Lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE có thể duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận ròng trên 20% trong quý 4, điều này sẽ giúp cải thiện định giá cổ phiếu và thúc đẩy dòng tiền đầu tư quay trở lại. Đồng thời, áp lực tỷ giá có thể tiếp tục hạ nhiệt và giúp gỡ “nút thắt” tâm lý thị trường, kích thích dòng tiền đầu cơ gia nhập trở lại. Thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh khi chỉ số VN-Index tăng về vùng kháng cự 1.250 – 1.255 điểm (Ảnh minh họa: KT) “Chỉ số VN-Index có thể đóng cửa năm Giáp Thìn tại vùng 1.260-1.270 điểm. Nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân một phần danh mục trước Tết Âm lịch, ưu tiên những nhóm ngành có thông tin hỗ trợ như Ngân hàng, cảng biển-logistic, xuất khẩu (dệt may, thủy sản, đồ gỗ), hạ tầng xây dựng và năng lượng (điện, dầu khí). Tuy vậy, cần hạ chế đòn bẩy và margin khi việc giữ trạng thái margin qua Tết Âm lịch có thể không phải là sự lựa chọn tối ưu”, ông Đinh Quang Hinh lưu ý. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh khi chỉ số VN-Index tăng về vùng kháng cự 1.250 – 1.255 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 20/1. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy rủi ro ngắn hạn giảm dần, đặc biệt xu hướng ngắn hạn của chỉ số VNMidcaps và VNSmallcaps tích cực hơn và dòng tiền tăng mạnh vào hai nhóm cổ phiếu này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng cho thấy cơ hội ngắn hạn tiếp tục gia tăng, nhưng nhà đầu tư vẫn còn tỏ ra thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức giảm lên trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tăng dần tỷ trọng và vẫn có thể nắm giữ trong mức 40-50% danh mục. Xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trung hạn và giao dịch gần vùng hỗ trợ trung hạn cho nên thị trường có thể sẽ còn phân hóa và thanh khoản vẫn có thể duy trì ở mức thấp. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng 50% danh mục”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.