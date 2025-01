Công ty đa cấp Lô Hội dừng hoạt động sau nhiều lùm xùm, tai tiếng

Công ty TNHH Thương mại Lô Hội dừng hoạt động với lý do giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp đã hết hiệu lực và không được gia hạn Mới đây, Sở Công Thương nhiều tỉnh, thành đã có văn bản thông báo đến các đơn vị liên quan về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty đa cấp Lô Hội để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Thông báo trên được thực hiện sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành về việc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Lô Hội hết hiệu lực. Công ty đa cấp Lô Hội phải tạm ngừng bán hàng đa cấp từ giờ 0 giờ ngày 1-1-2025 Theo đó, cơ quan này cho biết Công ty TNHH Thương mại Lô Hội được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 31-12-2014, gia hạn lần đầu vào ngày 30-12-2019 (có hiệu lực đến ngày 29-12-2024).

Tuy nhiên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của công ty này đã hết hiệu lực nhưng sẽ không được gia hạn. Do đó, Công ty TNHH Thương mại Lô Hội phải chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định. Trên website, Lô Hội cũng thông báo tạm ngừng bán hàng đa cấp tới nhà phân phối. Theo đó, doanh nghiệp này cho biết đã nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa được gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Vì vậy, Công ty sẽ tạm ngừng bán hàng đa cấp từ giờ 0 giờ ngày 1-1-2025 cho đến khi có thông tin mới. Trước đó, hồi tháng 6-2024, doanh nghiệp này cũng thông báo tạm dừng, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại 19 địa phương vì lý do khách quan, do chưa đáp ứng được điều kiện cấp xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại một số địa phương theo quy định. Lô Hội từng gây dậy sóng khi kinh doanh theo mô hình đa cấp đầu những năm 2000. Trên website, công ty TNHH Thương mại Lô Hội thông tin thành lập vào ngày 15-6-2002 với trụ sở chính đặt tại 193/11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM, trụ sở giao dịch tại 19C Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền các sản phẩm bảo vệ sức khoẻ, mỹ phẩm mang thương hiệu Forever Living Products của Mỹ tại Việt Nam. Công ty được thành lập với vốn điều lệ 5 tỉ đồng do bà Trương Thị Nhi (SN 1948) - Chủ tịch Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam - làm người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Đến tháng 11-2023, chức vụ trên được chuyển sang cho bà Trương Võ Hoàng Ý. Trước khi ngừng hoạt động, năm 2024, Lô Hội từng bị Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 220 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm như: Không thực hiện đúng trách nhiệm sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định; hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương khi chưa được Sở Công Thương cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; thực hiện không đúng nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động bán hàng đa cấp tới cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật. Công ty Lô Hội đã không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký; không thực hiện đúng quy định xuất hóa đơn theo từng giao dịch bán hàng cho từng người tham gia bán hàng đa cấp hoặc khách hàng mua hàng trực tiếp... Năm 2006, công ty này từng bị cơ quan chức năng thanh tra và xử phạt vì bán hàng với giá cao hơn 100 lần giá gốc. Thời điểm ấy, cơ quan chức năng xác định Lô Hội không chỉ bán giá "cắt cổ" mà còn có hành vi nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa không đạt chất lượng. Đáng chú ý, công ty đa cấp từng thu hút sự chú ý khi nhiều thông tin cho rằng doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ và vợ Đoàn Di Băng từng là quản lý cấp cao tại Lô Hội, thường xuất hiện tại các hội thảo của công ty và kêu gọi các nhà bán hàng khác tham gia hệ thống.