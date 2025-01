Giá vàng hôm nay 17/1/2025: Thế giới tăng dựng đứng, nhẫn và SJC còn dư đà tăng?

Giá vàng hôm nay 17/1/2025 trên thị trường quốc tế tăng dựng đứng, vượt mức 2.700 USD/ounce sau báo cáo kinh tế Mỹ kém tích cực. Nhẫn trơn và SJC có tiếp tục được đà tăng mạnh như phiên ngày hôm qua? Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 16/1, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.717,5 USD/ounce, tăng 0,86% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.750,8 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch tại thị trường Mỹ, giá vàng thế giới tăng dựng đứng, vượt mức 2.700 USD/ounce sau báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ lên 217.000 đơn, tăng 14.000 đơn so với con số dự báo. Doanh số bán lẻ tháng 12 tăng 0,4%. Đây là hai yếu tố giúp vàng tăng giá mạnh, khi giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngoài ra, vàng cũng được hỗ trợ quan trọng từ đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm. Lạm phát cơ bản của Mỹ thấp hơn dự kiến. Thị trường kim loại quý cho rằng, chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed có thể vẫn chưa kết thúc. Vàng thế giới tăng dựng đứng. Ảnh: HH Theo Bart Melek, chiến lược gia hàng hóa của TD Securities, CPI cốt lõi của Mỹ thấp hơn so với kỳ vọng. Đây là một tín hiệu tích cực cho vàng, làm tăng khả năng Fed vẫn sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Hiện thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 40 điểm cơ bản vào cuối năm, so với mức khoảng 31 điểm trước khi có dữ liệu lạm phát. Trong khi đó, vàng đang bị mắc kẹt bởi tuyên bố áp thuế cao của ông Donald Trump, người sắp bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tuần tới. Giới chuyên gia cho rằng, việc áp thuế đối với nhiều loại hàng nhập khẩu có thể làm tăng lạm phát và hạn chế hơn nữa khả năng hạ lãi suất của Fed. Nhiều ý kiến cho rằng, kim loại quý không thiếu các chất xúc tác tăng giá trong năm 2025. Theo ông Chris Mancini, Giám đốc danh mục đầu tư của Gabelli Gold Fund, chất xúc tác chính mà ông đang theo dõi là sự bất ổn kinh tế và tác động lên giá tiêu dùng. Tại thị trường trong nước, chốt phiên 16/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 87 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 87 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,8-86,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 85-86,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Theo dự báo của nhiều chuyên gia, chỉ số lạm phát, số liệu thất nghiệp và doanh số bán lẻ Mỹ tăng, Fed sẽ trì hoãn hạ lãi suất và đây là yếu tố tiêu cực đối với vàng. Ngược lại, vàng có thể bứt tăng và chinh phục lại ngưỡng 2.700 USD/ounce. Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Oanda dự báo, nếu giá vàng giảm xuống dưới mức 2.600 USD/ounce, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là khoảng 2.540 USD/ounce. Đây có thể là mức giá hấp dẫn để các nhà đầu tư dài hạn cân nhắc mua vào.