Dự báo giá vàng 10 ngày tới: Tăng vọt rồi lao dốc, vàng SJC và nhẫn khó lường

Trong 10 ngày tới, giá vàng thế giới được dự báo sẽ tăng vọt lên mức 2.800 USD/ounce, sau đó lao dốc mạnh. Giá vàng trong nước sẽ phản ứng ra sao khi giá thế giới biến động bất thường? Giá vàng thế giới kết thúc tuần trước giảm về sát 2.700 USD/ounce sau khi tăng mạnh, nhưng vẫn cao hơn so với mức giá đầu tuần là 2.690 USD/ounce. Mặc dù giá kim loại quý lao dốc mạnh vào phiên cuối tuần nhưng các nhà phân tích cho rằng, giá vàng 10 ngày tới không hề mất đi động lực tăng. Giới chuyên gia và đầu tư bán lẻ nhận định, bất chấp những tuyên bố về thuế của Tổng thống Donald Trump khi trở lại làm chủ Nhà Trắng, vàng vẫn đứng vững, thậm chí còn tăng sau ngày ông nhậm chức 20/1 (theo giờ Mỹ). Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho biết, thời điểm 10 ngày tới vàng sẽ rất nhạy cảm. Bất kỳ tuyên bố nào của ông Trump về vấn đề đánh thuế với các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ cũng khiến vàng giảm mạnh. Tuy nhiên, Rich Checkan vẫn lạc quan cho rằng, những yếu tố đó chỉ mang tính ngắn hạn, còn về dài hạn, vàng đang được hỗ trợ tốt từ nhiều yếu tố, nhất là vấn đề lạm phát vẫn còn cao. Giá vàng thế giới trong 10 ngày tới rất nhạy cảm với những tuyên bố của ông Trump sau khi nhậm chức. Ảnh: HH Ông lưu ý, nếu trong 10 ngày tới giá vàng giảm, điều đó sẽ không đáng lo ngại, thậm chí còn là cơ hội tốt để mua vào chờ thời điểm tăng giá. Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, bày tỏ quan điểm giống Rich Checkan. Ông nói, điều tồi tệ với vàng xảy ra trong thời gian tới sẽ là cơ hội đầu tư của giới bán lẻ. Hơn nữa, ông nhận xét thời điểm đó ngân hàng trung ương các nước sẽ thu mua mạnh, vì vậy nhiều khả năng giá vàng lại tăng dựng đứng. Đáng chú ý, các phân tích tại CPM Group - tập đoàn chuyên nghiên cứu hàng hóa và quản lý tài sản lớn toàn cầu - cho rằng, giá vàng sẽ tăng vọt lên mức 2.800 USD/ounce vào thứ năm (theo giờ Mỹ) sau 3 ngày ông Trump nhậm chức và duy trì mức tăng này chỉ 5 ngày rồi lại lao dốc. Theo CPM Group, các nhà đầu tư lo ngại, ngay sau khi ông Trump nhậm chức sẽ tuyên bố đánh thuế hàng loạt mặt hàng, kể cả áp thuế đối với nhập khẩu vàng. Về dài hạn, Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, đang dự đoán mức cao kỷ lục mới cho vàng năm nay sẽ đạt đỉnh 2.790 USD/ounce vào cuối tháng 10 đến giữa tháng 11. Marc Chandler lý giải, tin tức về việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục mua vàng và sự không chắc chắn xung quanh các chính sách kinh tế dưới thời Tổng thống Trump, đặc biệt chính sách nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ khuyến khích người mua vàng, thị trường trở nên sôi động hơn nhiều so với hiện nay. Theo phân tích của ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng ngừa thương mại tại Walsh Trading, vàng vẫn tăng giá trước thời điểm ông Trump nhậm chức, đồng thời vẫn đứng vững trước sức mạnh ngày càng gia tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Điều đó chứng tỏ, trong bối cảnh mọi chính sách kinh tế không chắc chắn dưới thời tổng thống mới của nước Mỹ sẽ giúp nhà đầu tư không còn lựa chọn nào tốt hơn vàng. Các nhà phân tích tại CPM Group lưu ý, trong năm 2025, nhà đầu tư cũng như các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn không ngừng lo ngại về những bất ổn kinh tế toàn cầu và địa chính trị. Khi đó, vàng sẽ là kênh trú ẩn an toàn được ưu tiên hàng đầu. Tại thị trường trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC giảm mạnh vào phiên cuối tuần trước sau khi tăng vọt vào các phiên giữa tuần. Trong 10 ngày tới, giá vàng trong nước sẽ phụ thuộc mạnh vào các biến động của giá vàng thế giới. Trong khi giá thế giới 10 ngày tới được cho là rất nhạy cảm thì giá vàng trong nước cũng diễn biến khó lường.