Đuổi vợ xong thấy bố vợ dắt con gái về, chàng rể đắc ý lên mặt, nhưng "kế hiểm" sau đó của ông mới thực sự làm anh ta ê chề

Hễ cãi nhau chồng lại dọa đuổi vợ thì hẳn bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương.

Mới đây, một người vợ trẻ đã vào nhóm riêng của hội chị em dốc bầu tâm sự: "Tư tưởng của chồng em ấu trĩ lắm, lúc nào cũng nhận đàn ông lo việc lớn, việc nhà cửa nội trợ đùn hết cho vợ.

Em ghét nhất chồng em ở cái tính ham tụ tập bia rượu. Một tháng tính ra không mấy ngày anh ấy không uống. Chán ra quán thì lại kéo bạn về nhà bắt vợ nấu nướng phục vụ. Chồng em coi đó là bổn phận, nghĩa vụ 1 người vợ phải làm. Ăn xong bạn bè anh nhấc mông về, có hôm say còn nôn ọe ra nhà chỉ mình em dọn còn chồng cơm no rượu say rồi thì lăn ra ngủ. Cũng vì việc này mà hai đứa cãi vã không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên dù nói thế nào chồng em cũng không bao giờ nhận sai. Thậm chí anh còn tuyên bố rằng làm vợ anh ấy em buộc phải chấp nhận còn không cứ việc giải tán".