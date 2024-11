Cách trồng xà lách trong chậu và thùng xốp xanh tốt, an toàn

Không phải mua rau xà lách ngoài chợ với những nỗi lo về an toàn thực phẩm, bạn hoàn toàn có thể trồng xà lách trong chậu hoặc thùng xốp với ba bước đơn giản. Dù không có vườn, bạn vẫn có thể tận dụng ban công hay các không gian khác để trồng rau xà lách tại nhà, cải thiện bữa ăn cho gia đình và đảm bảo an toàn thực phẩm. Đây là loại cây rất dễ trồng, nhanh lớn, có thể tỉa lá để ăn trong thời gian dài, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Cách trồng xà lách trong chậu và thùng xốp Dưới đây là hướng dẫn trồng xà lách trong chậu hoặc thùng xốp tại nhà, giúp bạn có rau sạch để ăn trong thời gian dài. Chọn thời điểm trồng cây Rau xà lách lớn rất nhanh và có thể cho rau ăn quanh năm. (Ảnh: 360.doc)

Trên thực tế, việc trồng rau xà lách tại nhà có thể thực hiện trồng quanh năm, chỉ cần nhiệt độ khoảng 20 độ là có thể gieo trồng. Ngoài ra, nếu muốn trồng khi nhiệt độ cao hơn, bạn cũng có thể chọn một số giống xà lách chịu nhiệt. Thông thường, người trồng cây hay gieo hạt vào mùa thu để cây tiếp tục phát triển trong mùa đông. Có nhiều loại rau xà lách như lá mỏng, lá dày, lá xoăn, màu xanh, màu tím..., hương vị mỗi loại có đôi chút khác biệt nhưng phương pháp trồng cũng tương tự nhau. Khi chọn hạt để trồng rau xà lách tại nhà, hãy lưu ý đến hạn sử dụng, tránh mua hạt hết hạn, ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm. Với nhiệt độ khoảng trên 20 độ C, cây sẽ nảy mầm rất nhanh. Chọn đất trồng rau xà lách Bạn có thể trồng xà lách trong thùng xốp, trồng xà lách trong chậu hay bồn cây, chai nhựa 5 lít... Hãy luôn chú ý đến vấn đề thoát nước của các loại thùng chứa. Nếu thoát nước không tốt, cây sẽ dễ bị vàng lá, vì đất trong chậu dễ tích nước. Để có rau ăn thường xuyên khi trồng xà lách trong thùng xốp hoặc trong chậu, bạn nên chọn các loại vật chứa có bề mặt rộng rãi để trồng được vài cây con. Đất sử dụng để trồng rau xà lách cũng không cần quá cầu kỳ, có thể dùng đất vườn thông thường hoặc tự trộn để tăng độ màu mỡ cho đất.

Khi trồng lưu ý khoảng cách gieo hạt để cây có khoảng không cho phát triển. (Ảnh: 360.doc)

Khi trộn đất, nhớ bón thêm một ít mùn lá màu mỡ vào đất hoặc thêm một số loại phân hữu cơ đã phân hủy, phân gà, phân cừu… nhằm tăng độ phì cho đất. Nếu đất đủ dinh dưỡng, cây sẽ xanh tươi hơn, phát triển nhanh và khỏe mạnh hơn. Cách gieo hạt, chăm sóc khi trồng xà lách trong chậu, thùng xốp Trước khi gieo hạt, hãy dùng dụng cụ để làm đất tơi xốp, không bị vón cục. Sau đó bạn rải đều hạt, có thể trộn thêm cát để rắc lên trên hạt. Khi gieo lần đầu, bạn nên rải càng ít hạt và khoảng cách giữa các hạt càng đều càng tốt. Sau đó, cần tưới nước thật kỹ và đặt chậu trên ban công ở nơi có ánh sáng tốt, thông thoáng. Sau khi nảy mầm, cây sẽ mọc được khoảng 3 lá. Nếu thấy cây con quá nhiều và rậm rạp, bạn có thể nhổ một số cây con hoặc chuyển chúng sang bồn cây khác. Việc sắp xếp khoảng cách giữa các cây rất quan trọng, bởi nếu quá chật chội, cây sẽ khó phát triển, khó nhận được đủ chất dinh dưỡng và ánh sáng. Khi cây con phát triển, bạn cần tăng cường ánh sáng. Khi cây lớn ổn định là lúc cần thêm phân bón. Nên lựa chọn phân hữu cơ để an toàn cho sức khỏe. Có thể ngâm phân dê, phân cừu vào nước rồi mới bón vào chậu. Phân bón rất quan trọng quyết định yếu tố phát triển nhanh của cây. Đừng quên tưới nước thường xuyên khi trồng xà lách trong chậu hay thùng xốp, nếu không lá rau xà lách sẽ không phát triển tốt.

Sau khoảng 30-40 ngày trồng xà lách trong thùng xốp, bạn có thể thu hoạch. (Ảnh: 360.doc) Trồng rau xà lách trong thùng xốp, bạn chỉ cần nhớ ba yếu tố là phân bón, nước tưới, ánh sáng, khi 3 yếu tố này đều đủ thì cây sẽ phát triển rất nhanh. Khi rau xà lách có thể thu hoạch, bạn hãy tỉa phần lá bên ngoài để sử dụng. Phần lá bên trong của cây xà lách sẽ tiếp tục phát triển. Với các hướng dẫn trồng xà lách tại nhà trên đây, bạn sẽ có rau sạch ăn lâu dài mà không lo phải mua rau ngoài chợ kém an toàn. Theo VTC News