OpenAI nhắm đến hai địa hạt thống trị của Google

Theo The Information, OpenAI đang để mắt đến hai lĩnh vực mà Google thống trị từ lâu: trình duyệt web và tìm kiếm. Nguồn tin của The Information tiết lộ, OpenAI đang ở giai đoạn đầu cân nhắc phát triển trình duyệt web có thể tích hợp ChatGPT. Startup cũng đã tiếp cận các website du lịch, bán lẻ, bất động sản và thực phẩm để bàn về một công cụ tìm kiếm, cho phép người dùng tương tác với các trang web theo cách tương tự với ChatGPT. Một nguồn tin đã được xem qua nguyên mẫu công cụ và cho biết, sản phẩm mới được đặt tên là NLWeb (hay Natural Language Web). OpenAI muốn đối đầu với Google trên thị trường tìm kiếm và trình duyệt web. Ảnh: AI Revolution Phát triển trình duyệt web và công cụ tìm kiếm sẽ là bước đi táo bạo của OpenAI vào hai địa hạt mà Google đã thống trị từ lâu. Tính đến tháng 8, Google Chrome chiếm khoảng 65% thị phần trình duyệt web toàn cầu, theo hãng phân tích Statista. Tính đến tháng 1, Google Search nắm khoảng 82% thị phần công cụ tìm kiếm thế giới. Tìm kiếm là một mảng kinh doanh quan trọng với Google, đóng góp 49,4 tỷ USD trong ba tháng, tính đến ngày 30/9, tức hơn một nửa doanh thu công ty. Google cũng đang tìm cách tăng cường đưa AI vào tìm kiếm. Tháng trước, “gã khổng lồ” thông báo sẽ triển khai hàng loạt thay đổi với dịch vụ, bắt đầu từ di động. Một trải nghiệm hoàn toàn mới sử dụng AI để sắp xếp bố cục trang, nhóm kết quả thành các danh mục khác nhau và đưa video, liên kết dẫn đến các diễn đàn cùng những tiện ích khác lên đầu trang. Nhiều nguồn tin nói với The Information rằng, còn lâu mới đến ngày OpenAI phát hành trình duyệt web. Tuy nhiên, năm nay, công ty đứng sau ChatGPT đã tuyển dụng hai nhà phát triển Google Chrome, trong đó có Ben Goodger – thành viên sáng lập nhóm Chrome. OpenAI định vị ChatGPT như một công cụ tìm kiếm đối thủ của Google khi ra mắt ChatGPT search vào tháng 10. Tính năng cho phép chatbot cung cấp các câu trả lời theo thời gian thực với những thông tin thời tiết, thị trường chứng khoán. Sự thống trị của Google trong tìm kiếm và duyệt web là không thể phủ nhận, song đang gặp thách thức lớn. Tuần này, Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị thẩm phán ép Google bán Chrome sau khi công ty bị tuyên độc quyền bất hợp pháp thị trường tìm kiếm và quảng cáo hồi tháng 8. Google tuyên bố sẽ kháng cáo. (Theo Insider)