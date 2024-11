Vụ ô tô rơi khỏi cầu ở Thừa Thiên Huế: Thấy 1 nạn nhân cách hiện trường 6km

Liên quan vụ xe chở rác rơi khỏi cầu treo xuống sông Hữu Trạch tại xã Bình Thành (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), lực lượng tìm kiếm phát hiện 1 nạn nhân, cách hiện trường khoảng 6km. Sáng 23/11, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm 2 nạn nhân T.T.T. (SN 1997, trú ở phường Thủy Vân) và N.Đ.T. (SN 1966, trú ở phường Phường Đúc), cùng thành phố Huế, bị mất tích trong vụ ô tô chở rác rơi khỏi cầu treo xuống sông Hữu Trạch tại xã Bình Thành (thị xã Hương Trà). Lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế cho biết, khoảng 8h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân. Thi thể được tìm thấy tại khu vực cầu Hữu Trạch (thuộc xã Hương Thọ, thành phố Huế), cách hiện trường vụ tai nạn về phía hạ lưu sông khoảng 6km. Trên người nạn nhân còn mặc đồng phục công nhân của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế. Nhận dạng ban đầu, thi thể được tìm thấy có thể là nạn nhân T.T.T. (SN 1997, trú ở phường Thủy Vân, thành phố Huế). Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Khu vực cầu Hữu Trạch trên sông Hữu Trạch (Ảnh: Cao Tiến). Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 7h15 ngày 21/11, tại cầu treo Bình Thành (thị xã Hương Trà), xe xuồng chở rác mang biển kiểm soát 75C-044.83 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế va vào lan can cầu, rơi xuống sông Hữu Trạch, khiến 2 người trên xe mất tích. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, thị xã Hương Trà, các đơn vị liên quan đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xác định nguyên nhân vụ việc. Đến khoảng 16h40 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã trục vớt thành công xe chở rác, nhưng bên trong cabin không có 2 nạn nhân.