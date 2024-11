Cần làm gì khi nước tràn vào khoang lái?

Nước tràn vào khoang lái ô tô có thể phá hỏng các bộ phận điện của xe, vì vậy cần phải được xử lý càng sớm càng tốt. Nước tràn vào khoang lái do đâu? Theo các chuyên gia, có nhiều lý do khiến nước tràn vào khoang lái ô tô nhưng phổ biến nhất là một số nguyên nhân sau: - Xe đi qua vùng bị ngập sâu: Nếu ô tô di chuyển qua vùng bị ngập sâu, nước dễ dàng tràn qua mép cửa. - Kính cửa sổ xe hỏng: Nếu hệ thống gioăng cửa bị vênh, nứt hoặc không còn tác dụng, nước sẽ dễ dàng xâm nhập vào bên trong. - Khe hở: Nước mưa cũng dễ dàng tràn vào xe qua các khe hở như keo dán kính hậu, kính lái, vị trí cửa sổ trời hoặc đèn hậu. Nước tràn vào xe cần được xử lý sớm. (Ảnh: Tạp chí Công thương) Cách xử lý khi nước tràn vào khoang lái ô tô Để hạn chế tối đa những thiệt hại do nước tràn vào khoang lái ô tô, chủ xe cần phải xử lý ngay khi phát hiện. Dưới đây là một số việc cần làm khi nước tràn vào khoang lái ô tô: - Gỡ và làm khô thảm sàn: Khi nước tràn vào ô tô, sàn xe bị chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Để tránh bị ẩm mốc, cần lột bỏ toàn bộ thảm sàn xe, nhất là thảm bằng vải nỉ, vải nhung...Tùy theo mức độ nước tràn mà sử dụng các biện pháp vệ sinh khác nhau. Nếu nước tràn vào nhiều, có thể tháo cả ghế ngồi để vệ sinh. - Sấy khô sàn xe: Sàn ô tô thường làm bằng chất liệu nỉ và bông tiêu âm nên nhạy cảm với nước. Vì vậy, sàn xe cần được sấy bằng máy xì khô chuyên dụng. Việc này giúp đảm bảo nước không bị đọng ở bất cứ vị trí nào trên xe, đồng thời loại bỏ ẩm mốc. - Vệ sinh ghế ngồi: Trường hợp ghế ngồi và ốp cánh cửa bị dinh nước, chủ xe cần vệ sinh kỹ để tránh ẩm mốc và mùi hôi. - Xì khô hệ thống điện: Khi bị nước tràn vào khoang ô tô, cần kiểm tra hệ thống điện ở thân xe, nhất là phía dưới taplo và trong ốp cửa. Nếu hệ thống điện bị nhiễm nước sẽ gây cháy nổ. Vì vậy, hãy kiểm tra dây dẫn, giắc cắm và xì khô. - Quét lỗ hệ thông điều khiển: Nước tràn vào ô tô cũng có thể gây lỗi các hệ thống điều khiển như điều khiển gương, cánh cửa, túi khí, hộp số, loa, màn hình giải trí...Vì vậy, cần kiểm tra kỹ để đảm bảo hệ thống điều khiển vẫn hoạt động bình thường. Ở một số dòng xe đời mới, có thể dùng phần mềm để quét lỗi và xử lý nếu gặp sự cố. Lưu ý, nếu bị nước tràn vào ít có thể xử lý tại nhà. Tuy nhiên, nếu nước tràn vào ghế, hệ thống điện thì nên đưa xe đến gara hoặc trung tâm chăm sóc uy tín để được xử lý an toàn. Minh Phương(tổng hợp)