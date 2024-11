‘Nữ tướng’ bất ngờ rời ghế chủ tịch, CEO từ chức sau 4 tháng

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện lạnh từ năm 1993 tới nay đã bất ngờ thôi nhiệm để giữ chức Tổng giám đốc công ty. Bà Lê Thị Bích Lợi gắn bó với Công ty CP Cao su Tân Biên hơn 34 năm qua, cũng xin từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngồi ghế chủ tịch 31 năm Công ty CP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE) đã công bố nghị quyết thông qua việc thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Mai Thanh từ ngày 22/11. REE bổ nhiệm ông Alain Xavier Cany ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho bà Thanh. Trước khi được bầu vào làm Chủ tịch Hội đồng quản trị REE, ông Alain Xavier Cany là Phó Chủ tịch không điều hành của REE. Ông Alain Xavier Cany tham gia vào Hội đồng quản trị REE từ năm 2021 dưới sự đề cử của quỹ ngoại Platinum Victory Pte.Ltd. Ông Alain Xavier Cany có thời gian dài công tác tại Credit Commercial de France, Ngân hàng HSBC tại Việt Nam, HSBC Hong Kong - Trung Quốc… và hoạt động trong nhiều tổ chức như Eurocham Việt Nam, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF). Vào ngày 19/11, quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd. - tổ chức có liên quan đến đến tân Chủ tịch Hội đồng quản trị REE đăng ký mua vào 30 triệu cổ phiếu REE, thời gian thực hiện từ ngày 22/11 - 20/12. Nếu giao dịch thành công, Platinum Victory sẽ nâng sở hữu tại REE lên hơn 198 triệu cổ phiếu (tương đương 42,07% vốn điều lệ). REE cũng cho ông Lê Nguyễn Minh Quang thôi giữ chức vụ tổng giám đốc kể từ ngày 22/11, theo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Đáng chú ý, ông Quang thôi làm tổng giám đốc chỉ hơn 4 tháng nhậm chức. Trước đó REE, thông qua việc miễn nhiệm chức tổng giám đốc đối với ông Huỳnh Thanh Hải và để ông Quang vào vị trí này với thời hạn bổ nhiệm 3 năm, tính từ ngày 1/7/2024. Ông Lê Nguyễn Minh Quang tốt nghiệp khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM), bằng thạc sĩ Quản trị Hành chính công của Trường Quản lý công Lý Quang Diệu (Singapore) và Trường Hành chính công Kennedy thuộc Đại học Harvard (Mỹ), có bằng tiến sĩ Xây dựng tại Trường đào tạo kỹ sư Ecole Centrale Paris (Pháp). Trước khi gia nhập REE, ông Quang từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche của Pháp, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM. Đáng chú ý, REE bổ nhiệm bà Mai Thanh đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ ngày 22/11 thay cho ông Quang. Bà Mai Thanh tốt nghiệp kỹ sư ngành Điện lạnh của Đại học Kỹ thuật Karl-Marx-Stadt (Đức) và đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của REE từ năm 1993 tới nay. Bà cũng từng kiêm nhiệm cả ghế Tổng giám đốc của REE từ năm 1993 tới tháng 7/2020. Bà Mai Thanh đang sở hữu hơn 60,4 triệu cổ phiếu REE, tương đương 12,8% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Ngọc Hải (chồng bà Thanh) nắm hơn 22,3 triệu cổ phiếu REE (tương đương 5,5% vốn điều lệ). Còn ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kiêm Phó tổng Giám đốc REE (con trai bà Thanh) sở hữu 2% vốn điều lệ tại REE. Con gái bà Thanh cũng nắm giữ 1,3% vốn điều lệ REE. Công ty CP Cao su Tân Biên (mã chứng khoán: RTB) thông báo, vừa nhận được đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 1/12 của bà Lê Thị Bích Lợi, do đến tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ hưu theo quy định. Bà Lợi năm nay 56 tuổi, có trình độ chuyên môn kỹ sư Nông học. Bà làm việc tại Cao su Tân Biên với vị trí nhân viên phòng Nông nghiệp từ năm 1991. Năm 2016, bà Lợi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc RTB. Đến tháng 6/2019, bà được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến nay. Như vậy, bà Lợi đã gắn bó với RTB hơn 34 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị RTB xin từ nhiệm trong bối cảnh công ty sắp tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 20/12. Trước đó, vào ngày 5/11, Cao su Tân Biên bổ nhiệm lại ông Dương Tấn Phong giữ chức Phó tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị, trong thời hạn 5 năm. Ngày 19/11, ông Nguyễn Xuân Hiếu - kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Công ty CP CIC39 (mã chứng khoán: C32) - đã nộp đơn thôi việc với lý do theo nguyện vọng cá nhân. Ông Hiếu làm việc tại C32 từ năm 2004 với vai trò nhân viên phòng Tài chính. Từ tháng 5/2014 đến nay, ông Hiếu giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính. Ông hiện đang sở hữu 3.372 cổ phiếu C32. Hơn 1 tháng làm lãnh đạo 3 công ty Công ty CP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (FLC GAB - mã chứng khoán: GAB) vừa miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc với ông Lâm Đức Toàn, đồng thời bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Thi thay thế. Ông Trịnh Quốc Thi năm nay 34 tuổi, đảm nhận chức Tổng Giám đốc GAB từ ngày 18/11. Đáng chú ý, ông Thi mới được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc FLC Faros (mã chứng khoán: ROS) vào ngày 8/11. Hôm 7/10, ông Thi cũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc FLC Stone (mã chứng khoán: AMD). Như vậy, chỉ hơn 1 tháng, ông Thi đã được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo của 3 doanh nghiệp họ FLC. GAB, ROS và AMD là 3 trong số 5 mã chứng khoán liên quan đến vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng cổ phiếu năm 2022. Sau khi ông Quyết bị bắt, các công ty này trải qua loạt xáo trộn về nhân sự. Ngày 20/11, ông Nghiêm Xuân Trường đã nộp đơn xin từ nhiệm chức Phó tổng Giám đốc tài chính Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (mã chứng khoán: DCL) với lý do không thể bố trí thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty ở cương vị trên. Ông Trường năm nay 48 tuổi, có trình độ cử nhân Tài chính doanh nghiệp. Ông được bổ nhiệm làm Phó tổng Giám đốc Tài chính DCL từ ngày 1/3/2023. Trước đó, ông giữ chức Giám đốc Tài chính của DCL. Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm nay của DCL cho thấy, ông Trường cũng đang giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị Y tế Benovas, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Benovas. Đây là 2 công ty con của Dược phẩm Cửu Long. Duy Quang