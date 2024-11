Triumph Tiger Sport 660 mới sẽ ra mắt vào đầu năm 2025

Triumph Tiger Sport 660 2025 sẽ ra mắt vào đầu năm 2025 với nhiều nâng cấp đáng chú ý như kết nối smartphone, hộp số quickshifter hai chiều, chế độ lái Sport,... Xe giữ nguyên động cơ 81 mã lực, thiết kế tiện dụng cùng hệ thống treo Showa và phanh Nissin cao cấp. Mẫu xe Adventure-Sports Triumph Tiger Sport 660 phiên bản 2025 sẽ chính thức ra mắt vào tháng 1/2025, bổ sung vào dòng sản phẩm Tiger cùng với mẫu Tiger Sport 800. Tại Malaysia, Tiger Sport 660 sẽ được bán cùng Triumph Trident 660 có giá 46.900 RM (267 triệu đồng) và Triumph Daytona 660 có giá 49.900 RM (284 triệu đồng). Điểm mới trên Tiger Sport 660 2025 là khả năng kết nối smartphone cho phép điều hướng và bộ thiết bị điện tử được cập nhật với chế độ hành trình. Xe cũng được trang bị hộp số quickshifter hai chiều (lên và xuống), giúp chuyển số mượt mà và dễ dàng hơn. Ngoài hai chế độ lái tiêu chuẩn Road và Rain, phiên bản mới còn bổ sung chế độ Sport với phản hồi ga nhạy bén hơn. Hệ thống ABS tối ưu khi vào cua và kiểm soát lực kéo có thể tắt/mở cũng được trang bị sẵn. Các thông số kỹ thuật cơ bản vẫn giữ nguyên so với phiên bản trước, với động cơ 3 xi-lanh thẳng hàng cho công suất 81 mã lực tại 10.250 vòng/phút và mô-men xoắn 64 Nm tại 6.250 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 6 cấp đi kèm ly hợp chống trượt. Được thiết kế dành cho cả nhu cầu di chuyển hằng ngày và những chuyến đi dài, Tiger Sport 660 có kính chắn gió chỉnh tay và bình xăng dung tích 17,2 lít. Hệ thống treo do Showa cung cấp, gồm phuộc trước hành trình ngược đường kính 41 mm và giảm xóc sau có thể điều chỉnh tải trước. Xe trang bị bánh 17 inch đi kèm lốp trước 120/70 và lốp sau 180/55, dễ dàng thay thế cho nhiều mục đích sử dụng. Phanh trước là bộ đôi đĩa phanh 310 mm với cùm phanh 2 piston, trong khi phanh sau dùng đĩa 255 mm với cùm 1 piston, cả hai đều do Nissin cung cấp. Tiger Sport 660 còn có màn hình TFT-LCD hiển thị đa chức năng, hệ thống đèn LED toàn diện, trọng lượng 207 kg và chiều cao yên 835 mm.