Phụ nữ mang thai bị đa ối nên điều chỉnh chế độ ăn như thế nào?

Đa ối là khi lượng nước ối vượt quá mức bình thường ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ và bé. Mặc dù chế độ ăn không phải là yếu tố quyết định duy nhất nhưng việc điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng này. ThS.BS. Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) cho biết, đa ối có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm cho thai phụ như tăng nguy cơ sinh non , tăng nguy cơ tiền sản giật, tăng nguy cơ chảy máu sau sinh, khó khăn trong quá trình chuyển dạ; hoặc với bé gây rối loạn dây rốn, sinh non, dị tật bẩm sinh, thai chết lưu … 1. Tầm quan trọng của chế độ ăn cho phụ nữ mang thai bị đa ối Chế độ ăn lành mạnh và cân bằng có thể giúp cải thiện tình trạng đa ối. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị và giảm thiểu các biến chứng của đa ối. Dù không phải là yếu tố quyết định duy nhất nhưng một chế độ ăn lành mạnh và cân bằng có thể giúp mẹ bầu kiểm soát lượng nước ối, cải thiện sức khỏe và đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho thai nhi. Giúp kiểm soát lượng nước ối: Một số thực phẩm có tác dụng lợi tiểu, giúp giảm lượng nước ối dư thừa. Cung cấp dinh dưỡng cần thiết: Đảm bảo mẹ bầu và thai nhi luôn được cung cấp đủ chất dinh dưỡng để phát triển khỏe mạnh. Hỗ trợ các chức năng cơ thể: Giúp mẹ bầu có sức khỏe tốt, giảm các triệu chứng khó chịu do đa ối gây ra như phù nề, khó thở. Ngăn ngừa các biến chứng: Một chế độ ăn lành mạnh giúp giảm nguy cơ mắc các biến chứng như đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật, sinh non. 2. Các chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ mang thai bị đa ối Việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cũng rất quan trọng đối với phụ nữ mang thai bị đa ối. Các dưỡng chất này không chỉ giúp kiểm soát lượng nước ối mà còn hỗ trợ sức khỏe của cả mẹ và bé. Kali: Kali hỗ trợ duy trì cân bằng điện giải và điều chỉnh lượng nước ối, giúp điều hòa huyết áp, giảm phù nề, hỗ trợ chức năng tim. Các nguồn thực phẩm giàu kali, chẳng hạn như khoai tây, đậu lăng, rau bina, bông cải xanh, cà chua, cam, chuối, bơ... Canxi : Cần thiết cho sự phát triển xương và răng của thai nhi. Các nguồn thực phẩm: hải sản, rau lá xanh đậm, đậu nành... Magie: Giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng, hỗ trợ chức năng thần kinh. Các nguồn thực phẩm: Hạt bí, hạt hướng dương, rau lá xanh đậm, các loại đậu... Protein nạc: Cung cấp năng lượng, xây dựng và sửa chữa các tế bào. Các nguồn thực phẩm: Thịt gà, trứng, đậu, các loại đậu, đậu lăng, các sản phẩm từ sữa ít béo, thịt bò nạc, thịt lợn, đậu phụ, tempeh. Vitamin B: Tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ chức năng thần kinh. Các nguồn thực phẩm: Thịt đỏ, cá, trứng, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt... Acid folic : Rất quan trọng cho sự phát triển của ống thần kinh ở thai nhi. Các nguồn thực phẩm: Rau lá xanh đậm, các loại đậu… Uống đủ nước: Giúp loại bỏ các độc tố, điều hòa nhiệt độ cơ thể. Việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết là rất quan trọng đối với phụ nữ mang thai bị đa ối. Tuy nhiên, mẹ bầu cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn cụ thể và xây dựng một chế độ dinh dưỡng phù hợp. 3. Thực phẩm nên ăn và nên tránh cho phụ nữ mang thai bị đa ối ThS.BS Lê Quang Dương cho biết, thai phụ cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ dinh dưỡng, uống nước vừa đủ, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn và chú ý dành nhiều thời gian nghỉ ngơi thư giãn trong suốt thai kỳ, không nên làm việc quá sức. 3.1. Thực phẩm nên ăn Rau xanh và trái cây có nhiều loại vitamin và chất xơ cần thiết cho thai phụ bị đa ối. Rau xanh, trái cây: Là nhóm thực phẩm rất cần thiết cho thai phụ bị đa ối. Vì trong rau xanh và trái cây tập trung nhiều loại vitamin, chất xơ. Đây là nhóm dưỡng chất tốt cho đường tiêu hóa, hỗ trợ giảm lượng nước ối, phòng ngừa hiệu quả tình trạng táo bón. Rau màu xanh đậm thường chứa một lượng lớn acid folic, tham gia vào quá trình ngăn chặn dị tật ở thai nhi. Các loại trái cây tốt như táo, lê, chuối, đu đủ… không chứa nhiều nước. Hải sản: Vì các loại hải sản như tôm, cua, mực… đều chứa một lượng lớn canxi. Loại khoáng chất này rất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi cũng như mẹ bầu. Mặt khác, đây cũng là nhóm thực phẩm có thể giúp giảm lượng nước ối. Thực phẩm giàu tinh bột: Thai phụ nên ăn ít nhất 1 - 2 bát cơm/ngày. Bên cạnh cơm, có thể ăn món bún, phở, ngũ cốc, khoai,... để thực đơn hàng ngày thêm đa dạng. Chất béo lành mạnh: Khi bổ sung chất béo, nên ưu tiên chất béo có nguồn gốc từ thực vật, hải sản. Trong đó đậu phộng, dầu ô liu, cá hồi, trái bơ,... là những loại thực phẩm giàu chất béo lành tính, tốt cho mẹ bầu, có khả năng làm giảm lượng nước ối. Thực phẩm giàu protein và khoáng chất: Đây là hai nhóm dưỡng chất cần thiết cho thai phụ bị đa ối như các loại thịt đỏ, thịt gà, cá,... Những loại thịt này chứa lượng dưỡng chất dồi dào cần thiết cho thai phụ và thai nhi, cải thiện hiệu quả tình trạng đa nước ối. 3.2. Thực phẩm nên tránh Không nên uống quá nhiều nước trong thai kỳ. Tuy nhiên vẫn phải bổ sung 1 lượng nước nhất định để đảm bảo lượng nước ối cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Mỗi ngày, mẹ bầu chỉ cần uống khoảng 1,5 - 2 lít nước. Hạn chế tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều muối vì muối dễ gây hiện tượng tích nước khiến tình trạng đa ối thêm trầm trọng. Hạn chế ăn các loại rau mọng nước, không nên lạm dụng chế biến rau thành món canh hoặc món súp. Hạn chế ăn những loại trái cây chứa nhiều nước như dưa hấu, cam, quýt, bưởi… Thay vào đó, nên ưu tiên trái cây giàu chất xơ, vitamin không chứa quá nhiều nước.