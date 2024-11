Mẹo bảo quản hành lá, ớt, tỏi được lâu

Các mẹo bảo quản hành lá, ớt, tỏi được hướng dẫn bên dưới sẽ giúp bạn kéo dài đáng kể thời gian sử dụng các loại gia vị này với chất lượng cao nhất. Trong quá trình nấu nướng hàng ngày, hành lá, ớt và tỏi là những nguyên liệu không thể thiếu. Do sử dụng thường xuyên nên các bà nội trợ thường mua nhiều để dùng dần. Biết cách bảo quản, hành lá, ớt, tỏi sẽ tươi lâu, giữ được hương vị và chất lượng dinh dưỡng.





Có nhiều mẹo bảo quản hành lá, ớt, tỏi giúp kéo dài đáng kể thời gian sử dụng. (Ảnh: Adobe Stock)

Mẹo bảo quản hành lá



Không ít người nội trợ gặp khó khăn trong việc giữ cho hành lá luôn tươi ngon sau khi mua về. Dưới đây là một số mẹo bảo quản hành lá hiệu quả nhất mà bạn có thể tham khảo. Chọn hành lá thật sự tươi Để hành lá được bảo quản lâu, việc chọn mua hành mới thu hoạch, không bị dập nát là điều kiện quan trọng đầu tiên. Hãy chọn những bó hành có màu xanh tươi tắn, thân cứng cáp, không có dấu hiệu héo úa hay vàng lá. Bảo quản hành lá trong tủ lạnh Một trong những cách phổ biến nhất để giữ hành lá tươi lâu là bảo quản trong tủ lạnh. Bạn cần rửa sạch hành lá để loại bỏ đất cát và hóa chất, sau đó, dùng khăn giấy lau khô hoặc để ráo nước tự nhiên. Bọc hành lá trong một lớp khăn giấy ẩm nhẹ, cho vào túi và buộc kín. Khăn giấy sẽ giữ độ ẩm cho hành lá, trong khi túi sẽ hạn chế không khí tiếp xúc, giúp hành lá tươi lâu hơn. Mẹo bảo quản hành lá trong cốc nước Nếu bạn không cần bảo quản hành lá quá lâu, trồng chúng trong một cốc nước là lựa chọn hoàn hảo. Bạn chỉ cần cho phần rễ của hành lá ngập trong một cốc nước và đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên. Hành lá sẽ tiếp tục phát triển, bạn có thể sử dụng khi cần.



Ngâm hành lá trong cốc nước để giữ được lâu hơn. (Ảnh: Tasting Table)

Cấp đông Để bảo quản hành lá lâu dài hơn, bạn có thể cắt nhỏ và cho vào túi zip, sau đó cấp đông. Khi nấu nướng, bạn chỉ việc lấy một ít ra dùng trực tiếp mà không cần rã đông. Phương pháp này có thể khiến hành mất đi chút độ giòn, nhưng hương vị vẫn được duy trì tốt. Sử dụng lọ thủy tinh Một mẹo bảo quản hành lá khác là sử dụng lọ thủy tinh. Sau khi rửa sạch và để ráo hành, bạn đặt chúng vào lọ thủy tinh có một ít nước dưới đáy, đậy nắp lại và đặt trong ngăn mát tủ lạnh. Với cách này, hành lá không chỉ giữ được độ tươi lâu mà còn có thể phát triển thêm rễ mới. Mẹo bảo quản ớt tươi lâu Dưới đây là một số mẹo bảo quản ớt trong thời gian dài mà vẫn tươi, đảm bảo chất lượng. Chọn ớt tươi Để bảo quản ớt được lâu, bạn cần mua được ớt tươi, lành lặn, không có dấu hiệu héo úa hay bị đốm nâu. Ớt tươi có vỏ căng mọng, màu sắc tươi sáng và không bị nhăn. Đây là những quả có chất lượng tốt nhất để bảo quản lâu hơn. Bảo quản ớt ở ngăn mát tủ lạnh Rất nhiều người có thói quen rửa sạch thực phẩm trước khi bảo quản, nhưng với ớt, bạn chỉ nên rửa ngay khi chuẩn bị sử dụng. Độ ẩm từ nước có thể làm ớt nhanh chóng bị mềm và thối. Sau khi mua về, hãy đặt ớt trong ngăn mát tủ lạnh. Để ớt trong túi nhựa có lỗ thoát khí hoặc bọc giấy thấm, giúp giữ ẩm nhưng không bị đọng nước gây thối. Nhiệt độ lý tưởng để bảo quản ớt là từ 3 đến 7 độ C. Làm ớt khô hoặc đông lạnh Ngoài việc bảo quản ớt tươi, bạn cũng có thể làm khô ớt bằng cách phơi nắng hoặc dùng máy sấy thực phẩm. Ớt sau khi khô có thể xay thành bột ớt để sử dụng dần. Nếu muốn bảo quản lâu dài mà vẫn giữ nguyên hương vị, bạn cũng có thể cắt ớt thành lát và đông lạnh. Ngâm với dấm và dầu ăn Ớt ngâm trong dấm và dầu ăn là một cách bảo quản truyền thống hiệu quả. Dấm và dầu ăn không chỉ giúp bảo quản ớt lâu mà còn thêm hương vị độc đáo cho món ăn. Trước khi ngâm, bạn nên tiệt trùng lọ đựng để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngâm ớt trong dấm để tươi lâu hơn. (Ảnh: Finishedwithsalt) Mẹo bảo quản tỏi được lâu Dưới đây là một số mẹo giúp bạn bảo quản tỏi được lâu hơn. Bảo quản nơi khô ráo Tỏi nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tối. Nhiệt độ phòng là môi trường lý tưởng để tỏi không nảy mầm quá sớm. Hãy tránh để tỏi gần bếp hoặc những khu vực có độ ẩm cao, vì điều đó có thể làm tỏi nhanh bị hỏng. Tỏi cần sự thông thoáng để giữ lâu hơn. Bạn có thể lưu trữ tỏi trong giỏ lưới hoặc túi giấy để đảm bảo thông gió tốt. Tránh sử dụng túi nhựa vì chúng có thể giữ ẩm, gây ra mốc hoặc thối rữa. Nếu có thể, hãy giữ nguyên củ tỏi và tách tép khi cần dùng để kéo dài thời gian bảo quản. Tỏi nguyên củ có thể giữ được vài tháng, trong khi từng tép tỏi lẻ thông thường chỉ giữ được trong khoảng một tuần. Đông lạnh tỏi Đông lạnh tỏi là một cách khác để bảo quản lâu dài. Bạn có thể bóc vỏ và băm nhỏ tỏi, sau đó cho vào túi kín trước khi đặt vào ngăn đông. Tỏi đông lạnh có thể được dùng trực tiếp trong nấu ăn mà không cần rã đông trước. Ngâm trong dầu Ngâm dầu ăn là cách bảo quản tỏi vừa giữ được hương vị của tép tỏi vừa tạo ra dầu tỏi thơm ngon. Cần bảo quản hỗn hợp trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 2 tuần để tránh nguy cơ phát sinh vi khuẩn có hại. Ngâm tỏi trong dầu sẽ bảo quản được lâu. (Ảnh: Plantura)

Sấy khô tỏi Nếu bạn có thiết bị sấy, hãy thử sấy khô tỏi. Cắt tỏi thành lát mỏng và sấy cho tới khi giòn. Để tỏi đã sấy trong hũ thủy tinh kín khí ở nơi mát mẻ. Tỏi sấy khô không chỉ bảo quản được lâu mà còn là một loại gia vị tiện dụng. Theo VTC News