Cái kết ngọt ngào sau 10 năm của cặp đôi chung trường, chung lớp

Từ ghét đến yêu, từ yêu đến cưới... cặp đôi lớp phó học tập và lớp trưởng đã có mối tình ngọt ngào kéo dài 10 năm. Từ ghét đến yêu “Hơn một thập kỷ bên nhau, tình cảm của chúng mình vẫn vẹn nguyên và nồng nhiệt”, Nguyễn Thị Tài Linh (SN 1993, quê Long An) rạng ngời hạnh phúc khi nhắc đến mối tình của mình với chồng là anh Huỳnh Trọng Hiếu (SN 1993, quê Long An). Tài Linh và Trọng Hiếu đã có hơn một thập kỷ bên nhau Tài Linh và Trọng Hiếu yêu nhau từ thuở học trò. Mối tình ấy son sắt, bền bỉ kéo dài hơn một thập kỷ. Và giờ, họ vẫn tiếp tục hết lòng vun vén cho tình yêu ấy. Vào cấp 3, Linh và Hiếu học chung lớp. Hiếu là lớp trưởng, còn Linh là lớp phó học tập. Ban đầu, đôi bên chẳng mấy ưa nhau. Nhưng theo thời gian, Linh dần thấy cậu bạn xứng đáng với vai trò lớp trưởng. Từ ghét, Linh chuyển sang ngưỡng mộ Hiếu. Hiếu sau đó xin chuyển chỗ ngồi đến gần Linh. Đôi bên dần thân thiết hơn. Cặp đôi đồng hành cùng nhau trong mỗi dấu mốc quan trọng của cuộc đời Lên lớp 11, Hiếu chuyển lớp nhưng mỗi giờ ra chơi vẫn sang lớp cũ, lặng lẽ ngồi cạnh Linh. Dần dà, hễ thấy mặt anh trong lớp, các bạn liền trêu “Hiếu xuống thăm Linh đấy à?”. Bạn bè cũng nhiệt tình “đẩy thuyền” cho cặp đôi. Trung thu năm đó, Hiếu đến đón Linh tan trường. Trong quán nước nhỏ, chàng trai 17 tuổi bối rối tỏ tình “Linh làm bạn gái Hiếu nhé?”. Và họ chính thức nên duyên. “Mình thích cái mũi vừa cao vừa nhọn của bạn, thích cách bạn chăm chỉ học tập và đối xử tốt với mọi người. Tuy là mối tình học trò nhưng tụi mình rất nghiêm túc, không hề sao nhãng học hành. Chúng mình từng cùng thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đều đạt giải”, Linh kể. Tốt nghiệp cấp ba, Linh đỗ vào ngành Sư phạm tiểu học của trường Đại học Sài Gòn, còn Hiếu đỗ vào khoa Toán – Tin của trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM). Cặp đôi thường xuyên gặp gỡ và tiếp nối chuyện tình suốt 4 năm đại học. Tình yêu vẹn nguyên như thuở ban đầu Cặp đôi kết hôn sau 10 năm quen biết Thời sinh viên thiếu thốn, họ thông cảm, thấu hiểu cho nhau. Sau khi ra trường, Linh về Long An dạy học, Hiếu làm việc tại TPHCM. Dù yêu xa, họ vẫn vui vẻ, thậm chí còn quan tâm, lo lắng cho nhau nhiều hơn, trân trọng từng giây phút bên nhau. Yêu nhau tròn 7 năm, cặp đôi chưa dám công khai vì bố mẹ Linh nghiêm khắc. Năm 2017, Linh phải mổ u bướu. Vì muốn đến viện chăm sóc bạn gái, Hiếu lấy hết can đảm đến xin phép mẹ Linh. Một tuần ở viện, Linh được Hiếu chăm sóc chu đáo. Thấy được sự đường hoàng, tử tế của chàng rể tương lai, mẹ Linh rất hài lòng. Cặp đôi vượt qua ải phụ huynh một cách nhẹ nhàng. “Ai tiếp xúc với Hiếu cũng nhận xét anh ấy tử tế, tốt bụng. Đó là điều đến tận bây giờ mình vẫn tự hào về anh”, Linh chia sẻ. Đầu năm 2019, cặp đôi đính hôn và tiếp tục yêu xa. Tháng 7 năm đó, họ tổ chức đám cưới sau tròn 10 năm quen biết. Tình yêu của cả hai vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu Tháng 5/2021, Linh sinh em bé đầu lòng. Khoảnh khắc đau đớn vật vã vì cơn trở dạ, Linh xúc động tột cùng khi thấy chồng rơi nước mắt vì lo lắng cho vợ con. Sau này, mỗi khi nhớ lại cơn đau của vợ, Hiếu lại thủ thỉ "mình chỉ sinh một con thôi nhé". “Mình sinh con được 10 ngày thì anh quay trở lại với công việc. Dịch Covid-19 ập đến, đường sá bị phong tỏa, anh không thể về nhà thăm vợ con. Quãng thời gian đó, mình như bị trầm cảm sau sinh. Dù có hai bên gia đình chăm sóc nhưng thiếu vắng anh, mình vẫn thấy tủi thân vô cùng. Ngày được gặp lại chồng sau đợt dịch, mình vỡ òa hạnh phúc”, Linh kể. 5 năm qua, Linh luôn tự hào khi Hiếu là một người chồng tử tế, một người cha đầy trách nhiệm. “Anh ấy yêu thương và nuông chiều vợ con vô điều kiện. Vợ nấu gì ăn đó, mua gì mặc đó, vợ con thích đi đâu thì đi đó... Anh ấy đặt vợ con lên trên hết”. Năm 2023, Linh chuyển về TPHCM dạy học. Sau nhiều năm sống xa nhau, cuối cùng gia đình nhỏ của chị đã được đoàn tụ. “Tụi mình đã bên nhau bình yên như thế, cùng nhau trải qua những vui buồn và biến cố trong cuộc sống. Điều đáng trân trọng nhất là hai đứa chưa từng giận nhau quá 1 ngày, cũng chưa từng làm điều gì khiến đối phương tổn thương”, Linh tâm sự. Ảnh: NVCC