Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 chính xác nhất

Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 (hay ngày Quốc tế Nam giới) còn khá mới mẻ ở Việt Nam, không phải ai cũng biết rõ thông tin. Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 (hay còn gọi là ngày Quốc tế Nam giới, tên tiếng Anh là Men's Day, International Men's Day) đã được tổ chức phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Bởi vậy, ý nghĩa và nguồn gốc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 là thông tin được nhiều độc giả quan tâm, tìm hiểu.

Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 - tên tiếng Anh là International Men's Day - còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Nguồn gốc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11

"Ý tưởng và chủ đề của ngày Quốc tế Đàn ông được thiết kế để mang lại hy vọng cho những người đang cảm thấy tuyệt vọng, thắp lên niềm tin cho người cô đơn, niềm an ủi cho trái tim tan vỡ, vượt qua rào cản, xóa bỏ định kiến và tạo ra một nhân loại biết sẻ chia hơn", Tiến sĩ Teelucksingh nói trong tuyên bố của người sáng lập trên trang web chính thức của sự kiện này. Xem thêm: Nam giới cần được thấu hiểu và chia sẻ Tiến sĩ Jerome Teelucksingh là người sáng lập Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11. Ảnh: Everywoman. Ngày Quốc tế Đàn ông - ngày Quốc tế Nam giới đã nhận được sự ủng hộ lớn ở khu vực Mỹ Latin và Caribe trong những năm đầu thành lập. Nhờ khả năng kết nối bền bỉ và những lời mời gửi đến các quốc gia khác, ngày Quốc tế Đàn ông đã ngày càng phổ biến rộng rãi trên thế giới. Hiện nay, ngày Quốc tế Đàn ông (tên tiếng Anh là International Men's Day) được tổ chức vào ngày 19/11 hằng năm tại hơn 170 quốc gia như: Nam Phi, Áo, Đan Mạch, Ấn Độ, Singapore, Malta, Trinidad và Tobago, Jamaica... Ý nghĩa ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 Về ý nghĩa ngày Quốc tế Đàn ông 19/11, đây là ngày dành riêng để tôn vinh những người đàn ông trên toàn thế giới. Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính có hơn 739.000 vụ tự sát trên toàn cầu và đa số là nam giới dưới 45 tuổi. Tất cả các áp lực về xã hội, văn hoá, hình mẫu... đều là yếu tố gây ảnh hưởng tới sức khoẻ tinh thần cho "cánh mày râu". Chính vì lẽ đó, ngày Quốc tế Nam giới ra đời với mục đích cải thiện tinh thần, phòng chống tử tự và nâng cao nhận thức về sức khỏe cho nam giới. Bên cạnh đó, ngày Quốc tế Đàn ông còn giúp cải thiện mối quan hệ giữa các giới, thúc đẩy bình đẳng và làm nổi bật tầm quan trọng của nam giới trong xã hội ngày nay. Với dịp lễ ý nghĩa này, nam giới sẽ dễ dàng cởi mở và chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình, cũng như phá vỡ quan niệm truyền thống về nam giới trong xã hội.

Ý nghĩa ngày Quốc tế Nam giới 19/11 là dành để tôn vinh những người đàn ông trong gia đình và xã hội. Ngày Quốc tế Đàn ông nhắm tới 6 mục tiêu, trong đó, tập trung vào việc cải thiện quan hệ giới và thúc đẩy bình đẳng giới cho cả nam và nữ. Ngày Quốc tế Đàn ông cũng là dịp để tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ, hội nghị và triển lãm nghệ thuật khác. Mọi người trên khắp thế giới cũng tận hưởng ngày này bằng cách dành thời gian, tặng quà, gửi những lời chúc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 cho những người đàn ông trong gia đình, bao gồm cha, anh em trai và con trai. Tại Việt Nam, rất nhiều người còn thấy lạ lẫm khi nhắc đến ngày Quốc tế Đàn ông 19/11. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ra ngạc nhiên và nghi ngờ khi được hỏi về ngày này. Một vài năm gần đây, khi phong trào này rầm rộ hơn thì tại nước ta cũng bắt đầu có nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân nhớ tới ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 và thực hiện một số hoạt động để chúc mừng nam giới. Có thể nói, ngày Quốc tế Đàn ông – Quốc tế Nam giới 19/11 chính là dịp để kỷ niệm những thành tựu và đóng góp của nam giới, đặc biệt là đối với cộng đồng, gia đình, hôn nhân cũng như trong quá trình chăm sóc con cái. Do đó, nam giới xứng đáng nhận được những lời chúc tốt đẹp, những món quà ý nghĩa, như với nữ giới trong ngày Quốc tế Phụ nữ vậy. Đây là một ý nghĩa ngày 19/11 gần gũi và phổ biến trong đời sống.