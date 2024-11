Apple tiếp tục thống trị thị trường smartphone tại Mỹ

Apple thống trị thị trường smartphone Mỹ với 53% thị phần trong Q3/2024, Samsung đứng thứ 2 với 23%, trong khi tổng thị trường suy giảm 6% so với năm trước. Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research về thị phần smartphone quý 3 năm 2024, Apple tiếp tục giữ vững vị thế thống trị tại thị trường Mỹ với thị phần ấn tượng 53%. Con số này cho thấy hơn một nửa người dùng smartphone tại Mỹ đang sử dụng iPhone. Samsung, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Apple, chỉ đạt được 23% thị phần, tụt giảm đáng kể so với mức đỉnh 31% trong quý 1/2024. Đứng ở vị trí thứ ba là Lenovo (chủ yếu thông qua thương hiệu Motorola) với 14% thị phần. Các thương hiệu còn lại không có nhiều ảnh hưởng khi HMD Global chỉ chiếm 1% và các hãng khác cộng lại được 9%. Đáng chú ý, thị phần của Apple đã duy trì ổn định trong ba quý liên tiếp, thể hiện sự nhất quán đáng kinh ngạc trong chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh tổng thể, thị trường smartphone Mỹ đã suy giảm 6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, lượng xuất xưởng của Apple giảm 5%, Samsung giảm mạnh hơn với 13%. Ngược lại, Motorola lại ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 21%, phần lớn nhờ vào thành công của mẫu Moto G Play 2024 trong phân khúc điện thoại trả trước. Sự phân cực rõ rệt trên thị trường smartphone Mỹ cho thấy sức mạnh thương hiệu vượt trội của Apple. Việc duy trì được hơn 50% thị phần trong nhiều quý liên tiếp không chỉ phản ánh lòng trung thành của người dùng mà còn thể hiện hiệu quả của hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ mà Apple đã xây dựng. Trong khi các đối thủ như Samsung đang phải đối mặt với sự sụt giảm thị phần, Motorola lại cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong phân khúc giá rẻ. Điều này cho thấy vẫn còn cơ hội cho các nhà sản xuất khác trong việc tìm kiếm thị phần tại những phân khúc thị trường ngách, mặc dù khó có thể thách thức vị trí dẫn đầu của Apple trong tương lai gần.