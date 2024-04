Du lịch nghỉ lễ ngày nắng nóng, đừng quên 'bỏ túi' 6 điều này

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết chủ đạo trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 ở cả ba miền đều là nắng nóng. Đáng nói nhiều nơi nhiệt độ dự báo vượt mốc 41 độ C.

Cơ quan này cho rằng trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả ba miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Nắng nóng gay gắt có thể tác động xấu cho sức khoẻ

Nắng nóng có hại cho sức khỏe thế nào?

Theo Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế), các vấn đề sức khỏe thường gặp do nắng nóng là: Say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.



Ở mức độ nhẹ, cơ thể sẽ mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp đánh trống ngực, chuột rút.

Ở mức độ nặng, sẽ đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch (tim đập nhanh, huyết áp tụt, …) và có thể tử vong.