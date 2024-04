Nắng nóng gây họa khắp nơi

Theo Liên Hiệp Quốc (LHQ), một nửa trong số 82 tỉnh của Philippines đang bị hạn hán và gần 31 tỉnh khác phải đối mặt tình trạng khô hạn trong tháng 4 và 5 - những tháng nóng nhất trong năm ở nước này cũng như toàn bộ Đông Nam Á. Trong ngày 26-4, chỉ số nhiệt - nhiệt độ mà con người cảm nhận, kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối - đã chạm mốc 42 độ C tại TP Quezon đông dân nhất. Trước đó, hàng ngàn trường học khắp Philippines buộc phải chuyển sang dạy trực tuyến để hạn chế rủi ro sức khỏe cho học sinh, theo báo The Guardian (Anh).



Tại Thái Lan, chính quyền đã thống kê được khoảng 30 người thiệt mạng do sốc nhiệt trong năm nay và cảnh báo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời. Nhu cầu điện tăng vọt, lên mức cao mới vào ngày 22-4 khi người dân tăng cường sử dụng máy lạnh. Tại thủ đô Bangkok, nhiệt độ lên tới 40,1 độ C ngày 24-4, trong khi một số nơi thậm chí cán mốc chỉ số nhiệt 52 độ C vào ngày 25-4.