Từ Bắc vào Nam, nắng nóng như thiêu như đốt, nhiều nơi vượt 41 độ C

Nắng nóng đặc biệt gay gắt trải dài từ miền Bắc vào đến miền Nam, nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27-4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C như: Đông Hà (Quảng Trị) 42,1 độ C; Yên Châu (Sơn La) 41,5 độ C, Láng (Hà Nội) 39,4 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 41,6 độ C; Ba Đồn (Quảng Bình) 41,6 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41,3 độ C…

Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ buổi trưa phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.