Nắng nóng gay gắt, phố đi bộ hồ Gươm 'không bóng người'

Một khách nước ngoài ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm, tránh nắng gắt bên hồ Gươm.

Trong ngày hôm nay 27/4, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Một công nhân vệ sinh môi trường đang thu gom rác mặt nước hồ Gươm dưới ánh nắng gay gắt.