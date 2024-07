Đề xuất CSGT được dùng thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông

Từ 31/7, Bộ Công an đăng tải dự thảo Thông tư quy định về chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ của CSGT để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong 60 ngày.

Đáng chú ý, dự thảo có Điều 11 về sử dụng thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông. Trong đó, thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông được sử dụng phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về nghiệp vụ của CSGT và bảo đảm các yêu cầu về an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; an toàn cho người tham gia giao thông.

Các thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông có thể nhận và truyền tải thông tin cần được kết nối với trung tâm chỉ huy giao thông.