Cục CSGT thông tin về vụ cháy xe bồn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Cục CSGT thông tin, thời điểm cháy, bên cạnh dải hộ lan bằng thép phía hành lang bảo vệ đường cao tốc phát hiện 1 thi thể bị cháy, nghi là anh Vũ Văn T.

Sau khi xảy ra sự việc, lái xe bồn là anh Đào Phú T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó tiếp tục được đưa lên bệnh viện Việt Đức. Kết quả thăm khám ban đầu xác định anh T. bị chấn thương sọ não, gãy xương sườn bên phải.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT đã cử cán bộ chiến sỹ tới hiện trường, phối hợp với Công ty quản lý đường cao tốc phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hải Dương, Công an huyện Gia Lộc, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.