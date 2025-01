Việt Nam: Vẻ đẹp làm rung động mọi trái tim du lịch

Đất nước Việt Nam là tổng thể của mọi yếu tố, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, ẩm thực, thiên nhiên… Từng nét riêng của nơi đây hoàn toàn là lựa chọn lý tưởng cho những trái tim yêu du lịch. Vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam, với hơn 98 triệu dân - quốc gia đông dân thứ 8 châu Á - là điểm đến hấp dẫn, đặc biệt đối với những du khách đang tìm kiếm sự kết hợp giữa lịch sử cổ xưa, văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên. Ngay chính nhiều người Việt cũng không biết một điều quan trọng: Việt Nam nằm trong top 15 quốc gia có đa dạng sinh học lớn nhất thế giới, theo WWF (World Wide Fund For Nature), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, còn được biết đến với tên gọi Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên. Bạn có biết rằng đây là nơi sinh sống của 16% loài động thực vật trên hành tinh? Việt Nam có cảnh quan rất đa dạng, trong đó các dãy núi, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn, rừng khô, bờ biển, đại dương, sông hồ cùng tồn tại. Cảnh quan nơi đây đã được xác định là một phần của 200 vùng sinh thái toàn cầu, những khu vực sinh học quan trọng nhất trên thế giới phải được bảo tồn cho các thế hệ tương lai. Từ thủ đô Hà Nội cổ kính đến vẻ đẹp thiên nhiên huy hoàng của Vịnh Hạ Long, hay sự giàu có về chất lịch sử của các thành phố như Huế, Hội An, hoặc những nét mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình miền Bắc Phần lớn những chuyến đi của khách quốc tế đều bắt đầu từ thủ đô Hà Nội. Được thành lập cách nay hơn 1.000 năm, nơi đây có nền văn hóa và lịch sử phong phú không kém những thành phố nổi tiếng nhất trên thế giới. Thăm khu phố cổ là chuyến du hành về quá khứ với những tòa nhà và địa điểm có niên đại từ thế kỷ 14. Ở đây, khứu giác sẽ dẫn du khách đến các quán ăn đường phố - được quan tâm nhất là bún chả, món ăn mà nhiều chính khách thưởng thức trong những chuyến công du - cũng như những khu chợ nơi mọi thứ đều bùng nổ về ẩm thực. Những hương vị hấp dẫn, nước dùng bốc khói chỉ là khúc dạo đầu cho những gì đang chờ đợi bạn. Mê cung đường phố, như cách gọi của người nước ngoài, và mùi hương trầm sẽ đưa bạn đến những ngôi chùa hùng vĩ của Hà Nội. Đền Bạch Mã trong khu phố cổ là một kỳ quan thực sự, được vua Lý Thái Tổ xây dựng vào thế kỷ 11 để thờ con ngựa trắng đã dẫn đường cho Ngài đến nơi này, nơi xây dựng bức tường thành Thăng Long xưa. Gần đó, Văn Miếu là một trong những ngôi chùa quan trọng nhất, nơi cho phép bạn nghỉ ngơi, thoát khỏi nhịp sống hối hả của Hà Nội. Hà Nội còn có một hồ rất nổi tiếng: Hoàn Kiếm. Nơi gắn với truyền thuyết về vua Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh. Sau khi thăm hồ, nơi có đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, Tháp Bút, những vị khách nước ngoài thường không bỏ lỡ các bảo tàng quan trọng: Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra còn có Hoàng thành Thăng Long và Nhà thờ Lớn ở Hà Nội. Cách thủ đô không xa là địa điểm du lịch tuyệt vời của Việt Nam, Vịnh Hạ Long. Vẻ đẹp huyền bí của 3.000 hòn đảo gồ ghề rải rác bởi hàng trăm tàu du lịch đi vào vùng nước màu ngọc lam là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất thế giới. Hầu hết du khách tham quan Di sản Thế giới được UNESCO công nhận này bằng thuyền hoặc thuyền kayak. Những người khác đi vào hang động để có cái nhìn cận cảnh hơn về những ngọn núi đá vôi cổ xưa được tạo thành bởi mưa và dòng nước. Nơi đây là vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Miền Trung Ở miền Trung, những viên ngọc quý như thành phố Hội An nổi bật, một thương cảng quan trọng ở châu Á trong thế kỷ 17-18 với kiến trúc và lối sống thư thái hầu như không thay đổi trong thời buổi hiện đại hóa. Tất nhiên, phải phải đi bộ qua trung tâm để ngắm nhìn những ngôi nhà của thương nhân truyền thống, cây cầu Nhật Bản hơn 400 năm tuổi (Chùa Cầu, hay Lai Viễn Kiều), chùa Phúc Kiến (hay Hội quán Phúc Kiến), một ngôi nhà cổ với kiến trúc truyền thống và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh. Sau khi thưởng thức vẻ đẹp của phố cổ Hội An, hãy thưởng cho mình bằng việc di chuyển ra bãi biển An Bàng. Những người khó tính nhất cũng bị chinh phục bởi hải sản rất ngon ở đây, giữa nắng và cát. Khi có năng lượng, bạn nên ghé thăm Thánh địa Mỹ Sơn, Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, nằm cách Hội An khoảng 40 km. Các công trình kiến trúc còn sót lại có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 13. Cũng ở trung tâm Việt Nam, thành phố Huế đầy bí ẩn để khám phá. Lịch sử nơi đây bắt nguồn từ các vị vua triều Nguyễn, người đã xây dựng một kinh đô phong kiến dọc theo bờ sông màu mỡ và trên đỉnh những ngọn đồi có rừng. Ẩm thực cao cấp của Huế đã trở thành huyền thoại, các con phố rợp bóng cây với những ngôi chùa phủ đầy rêu, những biệt thự theo phong cách trang trí nghệ thuật và những khu chợ bắt mắt như Đông Ba. Nhân tiện, hãy xuống thuyền để ngắm sông Hương, với vẻ đẹp mà bạn có thể sáng tác ra thơ ca. Nhiều du khách thích tìm hiểu về Phật giáo. Huế rất thích hợp với các ngôi chùa và tu viện. Một trong những điều thú vị nhất là chùa Thiên Mụ và Tu viện Từ Hiếu, nơi gắn với hình ảnh Thích Nhất Hạnh. Xe đạp, hoặc xích lô, là lựa chọn phù hợp nhất để di chuyển ở Huế, ngắm những cánh đồng lúa đặc trưng nhất Việt Nam, chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của vùng đất Thần Kinh. Miền Nam Thành phố Hồ Chí Minh nên là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình từ Bắc vào Nam. Đây là trung tâm kinh tế của đất nước, một thành phố sôi động với nhiều năng lượng và rất có tính quốc tế. TP. HCM kết hợp một Việt Nam cổ kính nhất với một Việt Nam hiện đại nhất, nơi hòa quyện giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Có gì mong đợi ở đây? Rất nhiều, từ lịch đến văn hóa, tôn giáo: Bảo tàng Chiến tranh, Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Lớn, Chùa Ngọc Hoàng và Chợ Bến Thành. Miền Nam Việt Nam và hình ảnh cố Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với Chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến góp phần thay đổi mãi mãi thế giới, biểu tượng cho cuộc nổi dậy để xóa bỏ chế độ thuộc địa. Phần lịch sử này phần nào thể hiện qua hình ảnh địa đạo Củ Chi, một địa điểm lịch sử nổi tiếng với các đường hầm và phòng trưng bày dưới lòng đất dài tới 200 km. Thời gian tốt nhất để đi du lịch đến Việt Nam? Vâng, Việt Nam là đất nước tuyệt vời đến mức bạn có thể ghé thăm quanh năm, tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân và những gì muốn tìm hiểu. Khí hậu rất thay đổi. Từ Bắc vào Nam, mọi loại cảnh quan và khí hậu đều đi qua gần 1.700 km theo chiều dài đất nước. Miền Bắc, với những ngọn núi cao, luôn có khí hậu lạnh hơn. Vào mùa đông, từ tháng 12 đến tháng 2, nhiệt độ thường giảm rất thấp, thậm chí có thể có tuyết. Mùa được nhiều du khách yêu thích là mùa hè, từ tháng 7 đến tháng 8, cũng là mùa nóng nhất. Vì vậy, Việt Nam và những bãi biển xinh đẹp là lựa chọn tốt nhất. Là vùng đất nhiệt đới, nên những ngày nắng có thể bị gián đoạn bởi những cơn mưa gió mùa. Trong khi đó, mùa đông, với khí hậu khô hơn, dường như là thời điểm thích hợp nhất để đến thăm những khu vực thiên nhiên đa dạng. Dịp này, đồng bằng sông Cửu Long hay đảo Phú Quốc rất thú vị. Không thể một số lễ hội khi đi du lịch Việt Nam, ngay cả với khách bản địa. Một số lễ hội trong số đó thường làm tăng đột biến lượng du khách. Dịp Tết Nguyên Đán và tháng Giêng âm lịch là ví dụ. Nói cách khác, Việt Nam là một trong những quốc gia hấp dẫn và đáng để ghé thăm nhất ở châu Á. Văn hóa, lịch sử và ẩm thực của đất nước đủ để làm rung động bất kỳ trái tim du lịch nào. *Bài viết có dựa trên bài giới thiệu về du lịch Việt Nam của Ruth Alejandre, tác giả cuốn For the Love of the Balkans. Bà là nhà giao tiếp, giáo sư đại học, người dẫn chương trình và cộng tác viên trên nhiều kênh truyền thông châu Âu chuyên về du lịch. Bà dẫn đoàn du khách gồm đa phần thuộc giới nghiên cứu từ châu Âu đến Việt Nam hồi tháng 7/2024.