Cá chép 'đu dây' xuống sông Hồng tiễn ông Công ông Táo về trời

Những con cá chép được người dân cho vào thùng rồi ròng dây thả từ trên cầu Long Biên xuống mặt nước trong ngày 23 tháng Chạp. Sáng 22/1 (23 tháng Chạp), nhiều người Hà Nội đến các khu vực Hồ Tây, cầu Long Biên, hồ Giảng võ... để thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời. Những năm gần đây, nhiều nhóm tình nguyện tham gia trực tiếp vào việc thả cá chép với mục đích nâng cao ý thức người dân, giữ gìn vệ sinh môi trường. Lúc 6h, tại khu vực cầu Long Biên, hàng chục bạn trẻ túc trực, dùng thùng nước được buộc dây sẵn sàng giúp người dân thả cá xuống sông an toàn, tránh cá bị chết. Khi thấy người dân ra thả cá, nhóm bạn trẻ cho cá vào thùng, túi nilon được gom gọn, tránh vứt cả túi xuống sông. Thay vì vứt từ trên cầu xuống, những con cá chép được cho vào một chiếc thùng có buộc dây rồi từ từ đưa xuống sông Hồng. Chiếc thùng được đưa xuống nước rồi từ từ thả ra để cá được an toàn. Dọc trên cầu Long Biên, nhiều tình nguyện viên túc trực tuyên truyền, nhắc nhở người dân thả cá không thả túi nilon. Tại Hồ Tây, nhiều người dân cũng mang cá chép vàng ra thả, tiễn ông Công ông Táo về trời. Để góp phần bảo vệ môi trường, lực lượng công an phường Thuỵ Khuê, đoàn thanh niên, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và hội phụ nữ phường đã phối hợp hỗ trợ người dân bằng cách cho cá vào thùng nhựa, sau đó đưa lên xe chuyên dụng mang ra sông Hồng để thả. Tranh thủ buổi sáng không phải đi làm, chị Ngọc (ở quận Tây Hồ) cùng con gái đem cá tới Hồ Tây phóng sinh. "Tôi cho con tham gia thả cá chép với mục đích giáo dục con cái về tín ngưỡng tốt đẹp của cha ông cũng như tình yêu đối với thiên nhiên", chị Ngọc chia sẻ. "Không phải mỗi ngày ông Công ông Táo tôi mới thực hiện việc phóng sinh mà ngày rằm, ngày đầu tháng gia đình đều làm công việc này", chị Trang (ở quận Hoàn Kiếm) nói. "Sáng nay, tôi dậy sớm để ra chợ mua 3 con cá chép vàng với giá 50.000 đồng. Sau đó, tôi tranh thủ về nhà nấu mâm cỗ cúng rồi thả cá trước 12h trưa để các Táo quân kịp lên chầu trời", chị Hoa (quận Tây Hồ) chia sẻ. Không chỉ thả cá chép vàng, nhiều người còn thả cá to lên tới vài kg. Tình trạng vứt túi nilon bừa bãi sau khi thả cá chép đã hạn chế hơn so với các năm trước. Nhóm công nhân vệ sinh môi trường tích cực dọn dẹp khu vực xung quanh Hồ Tây, sáng 22/1. Theo tín ngưỡng dân gian, ngày lễ cúng 23 tháng Chạp là dịp các gia đình Việt Nam tiễn ''thần bếp'' lên chầu trời, cá chép là "phương tiện" đưa ông Công ông Táo lên thiên đình báo cáo công việc suốt một năm qua.