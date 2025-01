Đại học Sư phạm Hà Nội mở 5 ngành mới, bỏ xét học bạ

Năm 2025 trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh với 5 ngành đào tạo mở mới. Thông tin trên nằm trong phương án tuyển sinh hệ chính quy 2025, được trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố trong chiều nay (ngày 22/1). Trường dự kiến tuyển 4.995 sinh viên vào 50 ngành, chương trình đào tạo đại học chính quy thuộc 9 lĩnh vực (tăng 595 chỉ tiêu so với năm ngoái). 5 ngành mới mở trong năm nay gồm: Công nghệ sinh học, Vật lý học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật), Lịch sử, Xã hội học, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam. Năm nay trường sử dụng 3 phương thức gồm: xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025; xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực 2025 do trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. So với năm ngoái, trường bỏ phương thức tuyển sinh bằng học bạ THPT. 3 phương thức tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong năm 2025. Về điều kiện dự tuyển, trường yêu cầu với tất cả ngành đào tạo thí sinh dự tuyển cần đáp ứng điều kiện: đã được công nhận tốt nghiệp THPT, kết quả rèn luyện (hạnh kiểm) tất cả 6 học kỳ cấp THPT đạt loại Khá trở lên. Riêng với các ngành sư phạm, điều kiện dự tuyển là thí sinh phải có kết quả học tập trong cả 3 năm cấp THPT xếp mức Tốt trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên, trừ các ngành đặc thù (các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật: kết quả học tập trong cả 3 năm cấp THPT xếp mức Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên). Năm ngoái, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của trường từ 22-29,3 điểm. Hai ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn lấy cao nhất. Ở nhóm đào tạo ngoài sư phạm, ngành Văn học điểm chuẩn cao nhất với 28,31 điểm và ngành Sinh học thấp nhất với 22 điểm. Kim Nhung