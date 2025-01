Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết, tri ân nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp lớn lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng, cũng như công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN). Trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng 22/1 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Cùng tới dâng hương tưởng nhớ, tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Tại đây, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp lớn lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng, cũng như công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Đồng thời, nguyện tiếp tục phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn thịnh và thịnh vượng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, trọn đời vì Đảng, vì nước, vì dân, là tấm gương sáng ngời của người chiến sỹ cộng sản trung kiên, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới. Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi, chúc Tết bà Ngô Thị Mận, Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN). Trong suốt cuộc đời làm việc, cống hiến cho cách mạng, đồng chí đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Những di sản mà đồng chí để lại sẽ tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kế thừa và phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, Chủ tịch nước Lương Cường đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của bà Ngô Thị Mận, Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chúc Phu nhân và gia đình một năm mới an lành, dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ trân trọng những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ Đổi mới. Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025 sắp đến, Chủ tịch nước Lương Cường chúc nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, nhân dân ta. Bày tỏ xúc động trước những tình cảm và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự đồng hành của toàn dân, toàn quân, đất nước ta sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thành công rực rỡ hơn. Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, mong đồng chí dồi dào sức khỏe, trường thọ./.