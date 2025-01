Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời câu hỏi về việc cân bằng mối quan hệ với các nước lớn

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới Davos lần thứ 55, chiều 21-1 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu đối thoại tại Phiên Đối thoại chính sách đặc biệt với chủ đề “Bứt phá tới tương lai: Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với WEF Davos về Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu. Ảnh: TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về kỷ nguyên thông minh Phiên đối thoại được WEF sắp xếp làm điểm nhấn trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của Hội nghị và là một trong 5 phiên đối thoại chính sách với người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ, những người được WEF đánh giá là có tầm nhìn, ảnh hưởng và khả năng truyền cảm hứng, được tổ chức tại Hội nghị WEF Davos năm nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với WEF về Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu. Ảnh: TTXVN Đánh giá về bối cảnh quốc tế hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kỷ nguyên thông minh là một kỷ nguyên mà chính trị ổn định, không có chiến tranh; kinh tế phát triển nhanh nhưng phải bền vững, môi trường phải được bảo đảm và không ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, kỷ nguyên thông minh phải đi đôi với phát triển trí tuệ thông minh, cơ sở dữ liệu. Để chuẩn bị cho kỷ nguyên thông minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam chủ trương thúc đẩy hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể phát triển bình đẳng trong nền kinh tế nhiều thành phần, xác định phát triển trí tuệ nhân tạo Việt Nam phải dựa trên cơ sở dữ liệu của Việt Nam. Nghị quyết 57 mới ban hành về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho đầu tư vào nghiên cứu phát triển. Chính phủ Việt Nam cũng chú trọng đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo khuôn khổ pháp lý bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ. Thủ tướng chia sẻ Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực thúc đẩy đầu tư, huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp cho phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng thông minh, dự kiến hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia trong tháng 6-2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mặc dù là đất nước chịu nhiều thiệt thòi, có xuất phát điểm thấp, có nền kinh tế đang chuyển đổi nhưng với những nỗ lực đó, Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng về hợp tác nghiên cứu và phát triển và là điểm đến đầu tư hấp dẫn của các tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu như Samsung, NVIDIA... Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với WEF về Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu. Ảnh: TTXVN Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam có thể cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Phản hồi về các quan ngại liên quan tới thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ, Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn sẵn sàng lắng nghe, trao đổi và giải quyết các vấn đề mà các đối tác quan tâm. Việt Nam mong muốn phát huy các lợi thế cạnh tranh, tăng cường nhập khẩu và hợp tác trong các lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hàng không, công nghệ cao... Việt Nam hướng đến các mục tiêu phát triển xanh Chia sẻ nhận định của bà Gillian Tett (người dẫn chương trình tại đối thoại, Trưởng Ban biên tập Tạp chí Financial Times) về các thách thức từ biển đối khí hậu và bảo đảm mục tiêu kép về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, Thủ tướng nhấn mạnh là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, Việt Nam cam kết mạnh mẽ đưa phát thải ròng về 0 và nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, sản xuất xanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng chia sẻ một số ví dụ cụ thể, có ý nghĩa lan tỏa như việc phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp để vừa đóng góp bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu, vừa thúc đẩy tăng trưởng xanh. Riêng về lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tăng tốc, nỗ lực hoàn thiện thể chế nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển năng lượng tái tạo, bắt đầu khởi động dự án điện hạt nhân để bảo đảm nguồn cung năng lượng sạch cho phát triển đất nước. Kết luận Phiên đối thoại, bà Gillian Tett chia sẻ ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài về Việt Nam là đất nước ấn tượng với quá trình chuyển đổi nền kinh tế trong suốt 4 thập kỷ cải cách. Nhà đầu tư ngoại đánh giá cao việc Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian dài, thu hút số lượng lớn các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, giữ ổn định tài chính, tiền tệ và tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7% ngay cả trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn trong năm 2024. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới, Việt Nam sẽ trở thành hình mẫu của phát triển trên thế giới. Bà Gillian Tett đánh giá cao chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp với cam kết của Chính phủ Việt Nam vì sự phát triển và lợi ích quốc gia dân tộc, theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên” Các thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu tham dự. Sự thành công của phiên đối thoại chính sách năm thứ hai liên tiếp, WEF góp phần củng cố vai trò, vị thế quốc tế, lan tỏa những thành tựu to lớn của đất nước trong những năm qua, cũng như tầm nhìn và triển vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.