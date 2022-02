Dấu hiệu nhận biết trẻ F0 chuyển nặng cần nhập viện

- Sốt cao (> 38,5 độ C) hoặc hạ thân nhiệt (< 36 độ>Sốt khó hạ khi phối hợp cả Paracetamol và Ibuprofen; Sốt cao có tiền sử co giật.

- Co giật: bé co giật, mất ý thức trong cơn, tay chân co quắp,…

- Nôn nhiều (≥ 4 lần trong 1 giờ hay ≥ 6 lần trong 4 giờ). Nôn nhiều dẫn đến mất nước, mất điện giải gây nguy hiểm tính mạng.

- Bú kém, đặc biệt là bỏ bú dài. Theo đó, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá nếu bé bỏ bú là mất nguồn cung năng lượng.

- Cử động ít (chỉ cử động khi kích thích hoặc không cử động) hoặc li bì khó đánh thức hay quấy khóc nhiều - biểu hiện thiếu oxy não, tổn thương hệ thần kinh trung ương.