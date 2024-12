Diễn biến leo thang vụ đại gia Mỹ kiện ngược Đàm Vĩnh Hưng

Trong đơn kiện bổ sung dài 300 trang, ông Gerard Williams yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng bồi thường 2 USD. Phía Đàm Vĩnh Hưng im lặng sau bài viết ngày 4/12. Vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền bổ sung đơn kiện Đàm Vĩnh Hưng Ngày 23/12, ông Gerard Williams - chồng ca sĩ Bích Tuyền, người bị Đàm Vĩnh Hưng đệ đơn kiện (hiện rút đơn) tại Mỹ - nộp bổ sung hơn 300 trang đơn kiện chéo. Ông Williams cung cấp thông tin và hình ảnh làm bằng chứng phản tố những cáo buộc trong đơn kiện của Đàm Vĩnh Hưng. Đơn kiện ghi rõ chồng ca sĩ Bích Tuyền cho bà M.L và T.H mượn nhà riêng tại Newport Coast, California, Mỹ để tổ chức tiệc mừng Tết Nguyên đán (ngày 19/2). Đàm Vĩnh Hưng là khách mời biểu diễn trong tiệc của M.L và T.H. Sự kiện có lắp đặt sân khấu từ đơn vị thị công chuyên nghiệp, nằm xa đài phun nước (nơi Đàm Vĩnh Hưng xảy ra tai nạn). Ông Williams yêu cầu ban tổ chức đảm bảo biện pháp an toàn trước ngày diễn ra chương trình. Ông William cho rằng Đàm Vĩnh Hưng tự leo lên đài phun nước làm bằng xi măng, tự làm mình bị thương. Đơn phản tố còn cho rằng Đàm Vĩnh Hưng thiếu cẩn trọng gây thiệt hại tài sản riêng của ông.

Ông Gerard Williams vào thăm Đàm Vĩnh Hưng sau vụ tai nạn hồi tháng 2. Chồng ca sĩ Bích Tuyền chi hàng chục nghìn USD sửa đài phun nước. Ông cũng nói rõ đã thanh toán toàn bộ viện phí cho Đàm Vĩnh Hưng, chia thành hai đợt là 27.600 USD (khoảng 700 triệu đồng) và 1.980 USD (hơn 50 triệu đồng). Sau khi về nước, Đàm Vĩnh Hưng đăng bài bày tỏ lòng biết ơn đến vợ chồng Williams và Bích Tuyền (ngày 22/2). Trong video đăng tải trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng nói rõ anh chấp nhận rủi ro có thể xảy ra để kết thúc buổi tiệc ngoạn mục. Williams đưa tin nhắn được ông cho là của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào các tháng 4, 7 và 10. Tin nhắn nói rõ mong muốn được bồi thường 15 triệu USD, sau đó giảm còn 5 triệu USD để bù đắp tổn thất thiệt hại, tinh thần. Trong tin nhắn cuối gửi vào tháng 10, Đàm Vĩnh Hưng gợi ý Williams bù đắp tổn thất 20 triệu USD, trước khi đệ đơn kiện lên tòa án đòi bồi thường 50 triệu USD với lý do mất thu nhập, tổn hại sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, ông Williams cho rằng Đàm Vĩnh Hưng không tàn phế như thông tin nêu trong đơn kiện trước đó. Đơn phản tố chỉ rõ sau vụ tai nạn, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đi diễn trên dưới 27 show, thù lao không nhỏ. Ông Williams nêu rõ không thương lượng với Đàm Vĩnh Hưng, yêu cầu bồi thường một USD cho các thiệt hại. Đại gia người Mỹ cũng yêu cầu phía nam ca sĩ bồi thường thêm một USD cho chi phí pháp lý (bao gồm cả phí luật sư). Ông Genard William yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng thông qua tòa án xin lỗi, nhằm bồi thường thiệt hại về danh dự. Động thái của Đàm Vĩnh Hưng Trước sự việc ông Gerard Richard Williams gửi đơn kiện chéo, Đàm Vĩnh Hưng không phản hồi. Sáng 24/12, nam ca sĩ đăng bài gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến khán giả, người thân. Từ 19/12-24/12, loạt bài viết của Đàm Vĩnh Hưng xoay quanh việc nam ca sĩ đi hát ở nước ngoài. Trên fanpage 6 triệu người theo dõi, Đàm Vĩnh Hưng không cập nhật gì thêm sau bài đăng có nội dung Phát ngôn chính thức của Đàm Vĩnh Hưng về vụ kiện với ông Gerard Williams. Trong bài viết, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng anh và ông Williams ngồi xuống đối thoại, đi đến quyết định rút đơn kiện và không tái kiện để tránh thông tin tiêu cực và những điều không hay xảy ra.

Đàm Vĩnh Hưng không phản hồi thêm vụ kiện sau bài đăng có nội dung "phát ngôn chính thức về ông Gerard Williams" ngày 4/12. "Nhiều đêm tự xâu chuỗi tất cả, tôi nhận thấy mọi việc xảy ra như sự an bài của định mệnh trong cuộc đời của tôi. Không phải lần quyết định nào trong đời tôi cũng đúng 100%. Sự nóng giận luôn làm con người ta có những quyết định không chính xác và nó hoàn toàn trái ngược với con người thật của mình", Đàm Vĩnh Hưng viết. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thêm rằng những ồn ào trong thời gian qua khiến tâm trí xáo động, dẫn đến nhiều thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. "Với những gì không may gặp phải, tôi chịu tổn thương quá lớn dẫn đến sự lo lắng, vấn đề tiêu cực bủa vây. Tôi có những quyết định chưa phù hợp khiến tình hình thêm phức tạp và dễ bị xuyên tạc. Tôi mong mọi người đặt mình vào trường hợp và vị trí của tôi để cảm thông, thấu hiểu thay vì lên án. Mọi việc được người trong cuộc giải quyết, ngay lúc này, tôi cần lời xin lỗi cho nhau", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ ngày 4/12. Theo Tiền Phong