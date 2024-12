Người đàn ông ngoại quốc chặn xe, cướp dây chuyền của nữ du khách

Gần 20 tiếng xảy ra vụ án, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bắt giữ người đàn ông quốc tịch Philippines chặn xe cướp dây chuyền của nữ du khách đồng hương. Ngày 24/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Công an huyện Thọ Xuân vừa bắt giữ Gaston Galam Ricky (SN 1991, quốc tịch Philippines) - nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản của nữ du khách nước ngoài. Trước đó, khoảng 22h ngày 21/12, Công an huyện Thọ Xuân tiếp nhận tin báo của chị Liezel Kindica (SN 1996, quốc tịch Philippines) về việc bị một kẻ là nam giới khoảng 30 - 35 tuổi lái xe máy từ phía sau vượt lên chặn đầu và ép xe và giật, cướp sợi dây chuyền (ước tính khoảng 24 triệu đồng) của chị rồi tẩu thoát. Gaston Galam Ricky được xác định là kẻ chặn xe, cướp sợi dây chuyền của chị Liezel Kindica (cùng mang quốc tịch Philippines). (Ảnh: CA Thanh Hóa) Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thọ Xuân báo cáo và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá thành lập các tổ công tác để điều tra xác minh, rà soát, khoanh vùng những người nghi vấn để điều tra làm rõ. Đồng thời, Công an huyện Thọ Xuân phát động nhân dân ở các khu vực lân cận tích cực tố giác tội phạm. Cơ quan công an huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với công an các xã, thị trấn thực hiện rà soát các tiệm vàng và hệ thống camera giám sát tại địa phương để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ kẻ cướp tài sản của nữ du khách người Philippines. Chỉ sau gần 20 giờ tập trung điều tra, Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ được Gaston Galam Ricky khi kẻ này đang trên xe khách từ Hà Nội về Thọ Xuân. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân, Gaston Galam Ricky khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Vương