iPhone 17 Pro Max sẽ tạo bước ngoặt cho dòng sản phẩm cao cấp của Apple?

Năm nay, Apple đã tăng kích thước màn hình trên dòng iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max so với dòng iPhone 15 Pro. Và năm sau, người dùng mong đợi một sự thay đổi lớn về thiết kế trên iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 tiêu chuẩn Apple có thể sẽ giới thiệu kích thước màn hình mới cho mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn vào năm 2025. iPhone 17 được cho là sẽ có màn hình 6.3 inch, lớn hơn so với 6.1 inch trên các mẫu hiện tại, và tương đương với kích thước của iPhone 16 Pro hiện tại. Năm 2024, Apple đã tăng kích thước màn hình trên dòng iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max so với các iPhone 15 Pro. Ảnh: Macrumors Với 6.3 inch, nó sẽ nằm giữa kích thước của iPhone 15 (6.1 inch) và iPhone 15 Plus (6.7 inch). Tuy nhiên, năm sau, có khả năng chỉ còn một mẫu iPhone không thuộc dòng Pro trong danh mục sản phẩm của Apple. iPhone 17 Air thay thế iPhone 17 Plus Theo các tin đồn, Apple dự kiến sẽ loại bỏ mẫu iPhone Plus vào năm 2025 do doanh số không khả quan và thay thế bằng một phiên bản iPhone 17 mỏng hơn, có thể được gọi là iPhone 17 Air. Trong khi iPhone 16 Plus có màn hình 6.7 inch, iPhone 17 Air dự kiến sẽ nằm ở mức kích thước giữa iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Các nguồn tin đề cập đến các kích thước màn hình như 6.55 inch, 6.6 inch, và 6.65 inch, nó nhỏ hơn iPhone 17 Pro Max nhưng lớn hơn iPhone 17 Pro. iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max Apple hiện tại không dự kiến thay đổi kích thước các mẫu Pro vào năm sau, vì kích thước của chúng đã được điều chỉnh trong dòng iPhone 16. Điều này có nghĩa là iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ có kích thước tương ứng khoảng 6.3 inch và 6.9 inch. iPhone 17 Pro Max được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt dòng flagship của Apple. Ảnh: Macrumors Tuy nhiên, theo nguồn tin từ The Information, iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ có những thay đổi thiết kế "đáng kể" vượt xa kích thước màn hình. Những thay đổi này bao gồm: Sử dụng khung nhôm thay vì titanium; mặt lưng nửa nhôm, nửa kính thay vì toàn bộ bằng kính; cụm camera hình chữ nhật... Công nghệ màn hình mới 120Hz ProMotion trên toàn bộ dòng sản phẩm Apple dự định mở rộng công nghệ ProMotion cho tất cả các mẫu iPhone vào năm 2025, cho phép tất cả thiết bị đạt tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm cuộn mượt mà và tối ưu hóa khi xem video. Trước đây, tính năng này chỉ có trên các mẫu iPhone Pro. Đặc biệt, ProMotion sẽ cho phép màn hình của iPhone 17 và iPhone 17 Air giảm xuống tần số quét tiết kiệm năng lượng chỉ 1Hz, hỗ trợ chế độ luôn hiển thị (Always-On Display). Nhờ đó, màn hình khóa có thể hiển thị đồng hồ, widget, thông báo và hình nền ngay cả khi thiết bị bị khóa. Màn hình tiết kiệm năng lượng hơn Một tin đồn gần đây chưa được xác nhận cho rằng các mẫu iPhone 17 Pro sẽ áp dụng công nghệ màn hình mới có tên gọi Low-Dielectric TEE. Công nghệ này có thể giảm nhiễu tín hiệu và tổn thất năng lượng, từ đó cải thiện hiệu suất năng lượng và kéo dài thời lượng pin. Màn hình chống phản chiếu, chống xước tốt hơn iPhone 17 được cho là sẽ trang bị màn hình chống phản chiếu với độ bền cao hơn Ceramic Shield hiện tại trên iPhone 15. Lớp kính ngoài của iPhone 17 được đồn đoán có một lớp phủ "chống xước siêu cứng và chống phản chiếu". Mặc dù chưa rõ Apple có áp dụng công nghệ Gorilla Glass Armor như Samsung Galaxy S24 Ultra hay không, nhưng các mô tả phù hợp với công nghệ mới nhất của Corning. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng iPhone 16 Pro hiện tại đã có Ceramic Shield thế hệ mới nhất, được Apple tuyên bố bền gấp 2 lần so với bất kỳ smartphone nào khác. Dynamic Island nhỏ hơn iPhone 17 Pro Max sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn đáng kể, nhờ áp dụng metalens nhỏ hơn cho hệ thống Face ID, theo chuyên gia Jeff Pu. Công nghệ metalens cho phép Apple thu gọn kích thước của hệ thống Face ID mà không làm giảm hiệu quả sử dụng, đồng thời mở rộng không gian hiển thị trên màn hình. Kích thước iPhone qua các thế hệ iPhone nguyên bản đến iPhone 4S (2007-2011): Màn hình 3.5 inch. Đây là kích thước tiêu chuẩn thời bấy giờ.

iPhone 5 đến iPhone 5S/SE (2012-2016): Màn hình tăng lên 4 inch, phù hợp xu hướng lớn dần.

iPhone 6 và 6 Plus (2014): Màn hình 4.7 inch và 5.5 inch, mở đầu phân khúc "phablet."

iPhone X (2017): Chuyển sang màn hình không viền, kích thước 5.8 inch.

iPhone XR (2018): Màn hình 6.1 inch.

iPhone XS Max (2018): Màn hình 6.5 inch, lớn nhất thời điểm đó.

iPhone 12 Pro Max (2020): Màn hình 6.7 inch, tiếp tục dẫn đầu về kích thước.

iPhone 12 Mini & iPhone 13 Mini (2020-2021): Màn hình 5.4 inch, thiết kế nhỏ gọn nhưng doanh số không khả quan.

iPhone 15 Pro đến iPhone 16 Pro (2023-2024): Màn hình 6.3 inch và 6.9 inch, viền mỏng hơn. Xem video concept iPhone 17 siêu mỏng (Nguồn: Multi Tech Media):