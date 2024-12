Nhà sản xuất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' giải trình cú bứt phá lên 2.800 tỷ

Cổ phiếu Yeah1 (YEG) tăng trần 5 phiên liên tiếp do cung cầu của thị trường sau khi kết quả kinh doanh cải thiện nhờ hai show "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chị đẹp đạp gió" do Yeah1 sản xuất. Cổ phiếu YEG của CTCP Yeah1 đã tăng trần 5 phiên liên tiếp, mỗi phiên tăng thêm gần 7% từ mức 14.600 đồng/cp hôm 16/12 lên 30.300 đồng/cp vào chiều 23/12. Trong 2 tháng qua, YEG thậm chí đã tăng hơn gấp 2 lần, đưa vốn hóa lên gần 2.800 tỷ đồng. Giao dịch cũng tăng mạnh, đạt hàng triệu đơn vị/phiên, cao hơn mức trung bình cả năm gấp nhiều lần. Hôm 19/12, có 14,4 triệu mã YEG được chuyển nhượng. Theo Yeah1, cổ phiếu YEG tăng trần 5 phiên liên tiếp do diễn biến khách quan cung - cầu của thị trường chứng khoán, nằm ngoài sự kiểm soát của công ty. Các hoạt động kinh doanh của Yeah1 vẫn đang diễn ra bình thường, theo kế hoạch đã đề ra. Theo văn bản giải trình, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Yeah1 Lê Phương Thảo ký, Yeah1 cam kết không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu YEG trên thị trường chứng khoán. Trong phiên 24/12, cổ phiếu YEG tiếp tục tăng mạnh phiên thứ 6 liên tiếp, nhưng áp lực chốt lời khiến cổ phiếu này không đạt mức tăng trần như 5 phiên trước đó. Kết thúc phiên, YEG tăng 4,43% lên 21.700 đồng/cp, qua đó đưa vốn hóa của Yeah1 lên hơn 2.900 tỷ đồng. Nhà sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" cho biết, cổ phiếu Yeah1 (YEG) tăng trần 5 phiên liên tiếp do cung cầu của thị trường. Ảnh: YEG CTCP Yeah1 ghi nhận cổ phiếu tăng mạnh sau thành công của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai” được phát sóng từ tháng 6 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khu vực phía Bắc như: Tự Long, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Soobin Hoàng Sơn... Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai” nổi tiếng và thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời thu hút hàng loạt thương hiệu lớn tài trợ cho chương trình. Yeah1 là doanh nghiệp nắm bản quyền và sản xuất hai chương trình truyền hình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chị đẹp đạp gió". Yeah1 kêu gọi được nhiều nhà tài trợ lớn cho các show này và ghi nhận lợi nhuận bùng nổ trong quý III vừa qua. Sau khi kết thúc bản truyền hình "Anh trai vượt ngàn chông gai", Yeah 1 tổ chức thành công hai concert diễn ra tại Hưng Yên vào ngày 14/12 và tại TPHCM vào ngày 19/10. Đây được xem là một bữa tiệc âm nhạc, hội tụ những màn diễn đỉnh cao và nhiều nghệ sĩ lớn. Thành công của chương trình còn được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ngành Văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra sáng 18/12, Thủ tướng đã nhắc tới 2 concert "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai" và cho rằng cần nhân rộng hai mô hình tốt này. Trong 9 tháng, Yeah1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 4,5 lần so với cùng kỳ lên 56 tỷ đồng.