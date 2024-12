Xử phạt cô gái đăng tin sai sự thật vụ phóng hỏa làm 11 người chết

Đăng tải 2 bài viết sai sự thật về vụ cháy ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người chết, chị L. đã bị cảnh sát xử phạt 7,5 triệu đồng. Chiều 24/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chị H.T.L. (ở quận Bắc Từ Liêm) 7,5 triệu đồng. Theo cảnh sát, chị L. bị xử phạt do liên quan đến việc đăng tin sai sự thật về vụ đối tượng Cao Văn Hùng phóng hỏa tại quán cà phê số 258 đường Phạm Văn Đồng, khiến 11 người tử vong. Cảnh sát lập biên bản xử phạt với chị L. (Ảnh: Công an cung cấp). Cụ thể, rạng sáng 19/12, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện trên một hội nhóm Facebook xuất hiện bài đăng thông tin sai sự thật về vụ phóng hỏa của tài khoản Facebook có tên "H..H..". Sau đó, cảnh sát xác minh chủ tài khoản trên là chị H.T.L. Tại cơ quan công an, chị H.T.L. thừa nhận thông tin không chính xác do bản thân cóp nhặt từ các nguồn không được kiểm chứng trên mạng xã hội, không đúng sự thật và đăng tải trên 2 nhóm Facebook. Thông tin sai sự thật thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận trái chiều, gây hoang mang trong dư luận. Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị H.T.L. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tin giả, tin sai sự thật liên quan vụ phóng hỏa nói trên.