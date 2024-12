Metro số 1 tăng chuyến phục vụ người dân TPHCM đi chơi Noel

Đại diện Công ty vận hành Metro số 1 cho biết sẽ tăng chuyến so với kế hoạch để phục vụ lượng khách tăng cao do nhu cầu đi chơi đêm Noel 24/12. Chiều 24/12, đại diện Công ty Vận hành Metro số 1 cho biết tính từ 5h sáng đến 17h, đơn vị ghi nhận đã có 128 chuyến tàu và phục vụ gần 50.000 hành khách. Theo đại diện Công ty Vận hành Metro số 1, lượng khách vào buổi tối bắt đầu tăng dần do người dân có nhu cầu đi lại, vui chơi, đón Giáng sinh. "Sở GTVT TP đã cho phép công ty tăng chuyến để kịp thời đáp ứng nhu cầu của hành khách", đại diện đơn vị cho hay. So với ngày đầu là 150.000 khách cùng 177 chuyến tàu, ngày thứ hai lượng khách giảm còn 14.000 khách với khoảng 124 chuyến. Sau ngày vận hành chính thức đầu tiên (22/12), nhiều người dân tại TPHCM sinh sống và học tập, làm việc dọc tuyến Metro số 1 bắt đầu sử dụng tàu để đi lại thay vì xe máy. Đặc biệt, khách lên và xuống nhiều nhất tại các nhà ga trên cao gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trường đại học như ga Công Nghệ cao, Bình Thái, ga Phước Long, ga Bến xe Suối Tiên... Người dân chờ tàu Metro số 1 (Ảnh: Trịnh Nguyễn). Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty Vận hành Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, cho biết đơn vị rất mừng vì sự đón nhận đoàn tàu của cư dân thành phố và tin rằng trong thời gian sắp tới, nhiều người dân sẽ có sự thay đổi thói quen đi lại. "Đây cũng là sự khởi sắc của giao thông công cộng TPHCM", ông Lê Minh Triết chia sẻ. Căn cứ theo nhu cầu thực tế của người dân qua các nhà ga, ông Triết cho biết đơn vị đang xin TPHCM bố trí một số máy bán nước tự động để phục vụ hành khách. "Do còn vướng các quy định kinh doanh, khai thác không gian các nhà ga, nên việc kết nối các tiện ích mua sắm hiện chưa thể thực hiện", theo ông Triết. Metro Bến Thành - Suối Tiên là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên được xây dựng và đưa vào khai thác tại TPHCM với 19,7km chiều dài kết nối trung tâm quận 1 với khu vực phía Đông như Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức. Tuyến Metro số 1 không chỉ giúp giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường huyết mạch như xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp) mà còn mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường. Trong thời gian đầu, tuyến Metro số 1 hoạt động từ 5h-22h mỗi ngày, chuyến đầu tiên xuất phát lúc 5h và chuyến cuối cùng sẽ xuất phát lúc 22h với 9 đoàn tàu. Mỗi đoàn tàu chở tối đa 930 khách (gồm 147 chỗ ngồi và 783 chỗ đứng) với thời gian giãn cách 8-12 phút/chuyến, tổng số chuyến mỗi ngày là 200 chuyến. Tốc độ 110km/h (đoạn trên cao) và 80km/h (đoạn ngầm).