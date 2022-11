Clip: Nam sinh Bắc Giang bị trai làng tấn công, truy sát vì cuồng ghen

Mới đây, theo Gia đình Việt Nam cho biết, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh hai học sinh đèo nhau bằng xe máy bị một đối tượng xăm trổ chặn đường đánh đập dã man.

Danh tính nam sinh bị tấn công được xác định là em H.D.H. (17 tuổi) và nữ sinh tên O. - cùng học trường THPT Phương Sơn (Lục Nam, Bắc Giang).

Nội dung đoạn clip thể hiện, đối tượng xăm trổ sau khi đấm đá, dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục em H. đã bóp cổ, tát tới tấp nữ sinh. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn mở cốp xe và lấy một vật nghi là dao nhọn đuổi theo tấn công nam sinh.

Quá trình này cháu H. đã bỏ chạy và bị đối tượng gây thương tích ở vùng tay, phải nhập viện điều trị.