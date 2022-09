Long An: Nhóm côn đồ xông vào bệnh viện, truy sát bệnh nhân đang cấp cứu

Khi đến Khoa cấp cứu, 3 trong số 6 người này cầm hung khí tìm anh B. và người đưa bệnh nhân này vào bệnh viện.

Người đi cùng đang chờ bệnh nhân B. khâu vết thương, thấy nhóm người trên liền chạy vào buồng lưu cấp cứu, nấp dưới dàn máy thở. Nhóm 3 người nhìn thấy liền dùng hung khí chém vào máy thở.

Thời gian nhóm 6 người vào Khoa cấp cứu gây rối và rời đi khoảng 2 phút. Trong lúc và sau khi gây rối, nhóm bị bảo vệ bệnh viện truy đuổi, đồng thời báo Công an phường 3, Công an TP Tân An, Công an hình sự tỉnh Long An.