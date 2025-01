Đèn giao thông tắt, người đi đường có được lái xe qua giao lộ?

"Đèn tín hiệu giao thông tắt nên hết hiệu lực, người dân lái xe qua không phạm luật. Khi nào tín hiệu đèn hoạt động mà người dân không chấp hành mới vi phạm", lãnh đạo Đội CSGT nói. Trụ đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 22, trước cổng Bến xe Củ Chi, huyện Củ Chi (TPHCM), bị mất tín hiệu lúc 9h10 ngày 10/1, nhiều tài xế không dám lái ô tô qua giao lộ, trong khi người chạy xe máy phải xuống xe dẫn bộ. Vụ việc khiến giao thông ùn tắc hơn 3km ở hai hướng, các xe đứng bánh trên đường hơn 30 phút. Nhiều người thắc mắc, trụ tín hiệu giao thông không sáng đèn, tài xế lái xe qua giao lộ có phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông? Không phạm luật khi đèn tín hiệu tắt Ngày 11/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Đội CSGT ở TPHCM cho biết, người dân lái xe đến giao lộ mà đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, người dân được lưu thông bình thường, nhưng phải quan sát để đảm bảo an toàn. Không còn đèn tín hiệu, người dân không bị ghép vào lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Bên cạnh đó, người dân nên gọi điện thoại qua đường dây nóng trình báo CSGT để lực lượng sớm có mặt điều tiết và khắc phục sự cố. Người dân dắt xe máy khi đèn giao thông tắt trước Bến xe Củ Chi (Ảnh: A.B.). "Đèn tín hiệu giao thông tắt nên hết hiệu lực, người dân lái xe qua không phạm luật. Khi nào tín hiệu đèn hoạt động mà người dân không chấp hành mới là vi phạm", vị này nói. Theo lãnh đạo đội CSGT, vụ việc xảy ra trên quốc lộ 22 (huyện Củ Chi) do người dân chưa nắm được cách xử lý tình huống, người đi đường dừng lại khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Trong khi đèn giao thông không còn hiệu lực, xe đi qua bình thường. Thí điểm ứng dụng AI tổ chức giao thông Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Giao thông Vận tải TPHCM) cho biết, Nghị định 168/2024 mới áp dụng có mức phạt cao đã tác động tích cực đến ý thức của người tham gia giao thông. Nhiều ngày qua, người dân đã chấp hành tốt hơn khi dừng đèn đỏ, hạn chế rẽ phải. Tuy nhiên, việc này cũng kéo theo ùn tắc nhiều hơn tại một số giao lộ. Ngành giao thông TPHCM đang quản lý tổng 1.070 chốt đèn tín hiệu giao thông với 794 chốt đèn hoạt động chế độ xanh/vàng/đỏ, 256 chốt đèn hoạt động chế độ chớp vàng (bao gồm đèn năng lượng mặt trời). Trong số đó, có 843 chốt đèn tín hiệu giao thông hoạt động độc lập; 227 chốt đèn tín hiệu giao thông hoạt động kết nối điều khiển tại trung tâm điều khiển. Công tác quản lý, bảo trì thường xuyên, kịp thời sửa chữa, thay thế thiết bị, vật tư, khắc phục các sự cố liên quan đến hoạt động của hệ thống đảm bảo đèn hoạt động ổn định. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông có lúc thiếu ổn định như sự cố mất nguồn cấp điện, hư hỏng thiết bị tủ điều khiển, hư hỏng đèn… dẫn đến khó khăn cho người tham gia giao thông. Giao lộ Hai Bà Trưng được lắp đèn báo rẽ phải (Ảnh: P.N). Về phương thức vận hành, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TPHCM cho biết, đối với hệ thống đèn tín hiệu giao thông kết nối với trung tâm điều khiển, đơn vị trực thuộc luôn bố trí lực lượng theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống, nhằm kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh thời lượng hoạt động đèn tín hiệu phù hợp từng thời điểm lưu lượng xe trong ngày. Việc điều chỉnh được linh hoạt để hạn chế tình trạng ùn ứ giao thông. Đối với hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoạt động độc lập, thời lượng đèn được thiết lập ở nhiều khung thời gian trong ngày ở khung giờ cao điểm và ngoài cao điểm. Bên cạnh đó, vào khoảng thời gian cao điểm, từ 6h30 đến 9h và từ 16h đến 20h hàng ngày, các lực lượng như CSGT, công an khu vực, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ… sẽ hỗ trợ điều chỉnh hoạt động của hệ thống đèn để phù hợp nhu cầu thực tế, giảm kẹt xe. Ngoài ra, để giảm ùn ứ giao thông, Sở GTVT đang thí điểm một số giải pháp trong việc tổ chức giao thông như triển khai ứng dụng công nghệ AI (nút giao Hàng Xanh, Ngã 5 Đài Liệt Sỹ, giao lộ Ung Văn Khiêm - Nguyễn Gia Trí - D5); thực hiện các dự án về điều khiển giao thông tự động với giải pháp kỹ thuật số song sinh (Digital Twin) có ứng dụng AI thế hệ mới, để thực hiện công tác thu thập, phân tích, báo cáo và lưu trữ thống kê dữ liệu mô tả tình trạng và hiệu suất khai thác của hệ thống đường bộ theo thời gian thực; phát hiện tắc nghẽn hay các sự cố giao thông để tự động đưa ra cảnh báo cho người vận hành. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục khảo sát và làm việc với CSGT ở các quận, huyện ngoại thành để xem xét, lắp thêm biển thông tin được phép rẽ phải ở các giao lộ.